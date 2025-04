ভারতে মুসলিম পুলিশ সদস্যের ওপর হামলা

ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ভোপালে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত এক পুলিশ সদস্যের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয় পত্রিকা দৈনিক ভাস্করের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই হামলার শিকার হন রেলওয়ে পুলিশের হেড কনস্টেবল নজর দৌলত খান। শনিবার (২৬ এপ্রিল) দিনগত রাত ২টার দিকে ভোপালের রানি কমলাপতি রেলস্টেশনে (পূর্বের নাম হাবিবগঞ্জ স্টেশন) এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হেড কনস্টেবল নজর দৌলত এবং তার দল দোকান ও রেস্তোরাঁ বন্ধ করতে স্টেশন চত্বরে গিয়েছিলেন। সে সময় নজর দৌলত একটি থেমে থাকা গাড়ির মধ্যে একদল তরুণকে মদ্যপান করতে দেখেন। তিনি ওই তরুণদের চলে যেতে বললে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে মদ্যপ ওই তিন তরুণ পুলিশ সদস্যের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা নজর দৌলতের ইউনিফর্ম ছিঁড়ে ফেলেন ও ধর্মীয় অবমাননাকর মন্তব্য করেন।

At Habibganj Railway Station in Bhopal, GRP head constable Nazar Daulat Khan was attacked by drunk youths after he asked them to leave. They abused him over his Muslim identity and tore his clothes. When a policeman tried to stop them from beating Khan, one of the attackers said,… pic.twitter.com/pDcqNMQBLI