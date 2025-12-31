খালেদা জিয়ার মৃত্যু: ঢাকা আইনজীবী সমিতিতে ৭ দিনের শোক কর্মসূচি

খালেদা জিয়ার মৃত্যু: ঢাকা আইনজীবী সমিতিতে ৭ দিনের শোক কর্মসূচি
বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশজুড়ে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোকের প্রভাবে স্থবির হয়ে পড়েছে ঢাকার আদালত পাড়া। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে আইনজীবীদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। খালেদা জিয়ার স্মরণে ঢাকা আইনজীবী সমিতি সাত দিনব্যাপী বিশেষ শোক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
রাষ্ট্রীয় শোক পালনের অংশ হিসেবে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে ঢাকা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে এবং উত্তোলন করা হয়েছে কালো পতাকা।
রাষ্ট্রীয় ছুটিতে আদালত আজ বন্ধ ছিল। তবে জরুরি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চালু ছিল। আদালতের বিভিন্ন অংশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকতে দেখা যায়। আদালতপাড়া সংলগ্ন ছোট-বড় সব ধরনের খাবারের দোকান ও স্টেশনারি দোকানগুলোও আজ বন্ধ রাখতে দেখা গেছে।
সমিতির ৭ দিনের কর্মসূচি
খালেদা জিয়ার স্মরণে ঢাকা আইনজীবী সমিতি সাত দিনব্যাপী বিশেষ শোক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে—বিরতিহীন কোরআন তেলাওয়াত, কালো পতাকা উত্তোলন এবং আইনজীবীদের কালো ব্যাজ ধারণ।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদের পর থেকেই ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবনে শোকাবহ পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। কার্যালয়টিতে সকাল থেকে শুরু হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে কোরআন তেলাওয়াত। সমিতির সদস্য ও সাধারণ আইনজীবীদের অনেকেই কালো ব্যাজ ধারণ করে তাদের প্রিয় নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় জাতি স্মরণ করছে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীকে। যিনি সাহস ও আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। প্রতিকূলতা ও কঠিন রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যেও তিনি গণতন্ত্রের পথে অবিচল থেকেছেন। তার প্রস্থান আমাদের হৃদয়ে গভীর শূন্যতা তৈরি করলেও তার আদর্শ ও সংগ্রাম চিরকাল জাতির পথচলায় আলো হয়ে থাকবে।
জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের (ঢাকা বার) সহ-দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, খালেদা জিয়াকে আমরা কখনো নীতির প্রশ্নে আপস করতে দেখিনি। বছরের পর বছর কারাবরণ ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েও তিনি কখনো এই দেশ ত্যাগ করেননি। গণতন্ত্রের প্রতি তার এই নিষ্ঠা আমাদের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা।
তরুণ আইনজীবী শামীম রেজা তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, খালেদা জিয়া আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। আদালতপাড়ার প্রতিটি প্রাঙ্গণ আজ যেন তার অনুপস্থিতিতে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে।
