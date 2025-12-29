কেমন যাবে নতুন বছর
বাংলাদেশে নির্বাচনসহ ২০২৬ সালে বিশ্ব কাঁপাবে যেসব ঘটনা
নতুন বছরে বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিতে ঘটতে যাচ্ছে একাধিক বড় ঘটনা। বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো জাতীয় নির্বাচন। পাশাপাশি পরমাণু অস্ত্র চুক্তির অবসান, ফুটবল বিশ্বকাপ, অলিম্পিক, বড় নির্বাচন এবং মহাকাশ অভিযানের মতো ঘটনা ২০২৬ সালকে করে তুলছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
জানুয়ারি
২০২৬ সালের শুরুতেই ইউরোপে বড় পরিবর্তন। বুলগেরিয়া নিজস্ব মুদ্রা লেভ বাতিল করে ইউরো গ্রহণ করছে। এর মাধ্যমে ইউরোজোনের ২১তম সদস্য হিসেবে যুক্ত হচ্ছে দেশটি।
এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক ডোমেইনে চলে আসছে জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র প্লুটো ও বেটি বুপ। জাতিসংঘ ২০২৬ সালকে স্বেচ্ছাসেবক, টেকসই উন্নয়ন, পশুপালন ও নারী কৃষকদের আন্তর্জাতিক বছর ঘোষণা করেছে।
ফেব্রুয়ারি
যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে নিউ স্টার্ট পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে, যা বৈশ্বিক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করতে পারে।
ইতালির মিলান ও কোর্তিনায় শুরু হচ্ছে শীতকালীন অলিম্পিক। একই মাসে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় বসছে পুরুষদের টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ।
এই মাসেই বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে, যা দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মার্চ
অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের ‘দ্য ওয়েলথ অব নেশনস’ প্রকাশের ২৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হবে। লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হবে একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা অস্কার।
এপ্রিল
এপ্রিল ফুলস ডে-র পাশাপাশি অ্যাপল কোম্পানির প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি। হাঙ্গেরিতে অনুষ্ঠিত হবে সংসদ নির্বাচন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান ক্ষমতায় টিকে থাকবেন কি না, তা নিয়ে নজর থাকবে ইউরোপের।
মে
ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হবে ইউরোভিশন গানের চূড়ান্ত পর্ব। যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে শুরু হবে বিতর্কিত ‘এনহ্যান্সড গেমস’, যেখানে শক্তিবর্ধক ওষুধ ব্যবহারের অনুমতি থাকবে।
জুন
যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার যৌথ আয়োজনে শুরু হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬। উদ্বোধনী ম্যাচ হবে মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক এস্তাদিও অ্যাজটেকায়। একই মাসে ইথিওপিয়ায় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।
জুলাই
যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার ঘোষণার ২৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করবে। মুক্তি পাবে ক্রিস্টোফার নোলানের নির্মিত চলচ্চিত্র ‘দ্য ওডিসি’। গ্লাসগোতে শুরু হবে কমনওয়েলথ গেমস।
আগস্ট
১২ আগস্ট গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও স্পেনের উত্তরাংশে দেখা যাবে বছরের একমাত্র পূর্ণ সূর্যগ্রহণ।
সেপ্টেম্বর
নিউইয়র্ক ফিলহারমনিকের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে নেবেন গুস্তাভো দুদামেল। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হবে ঐতিহাসিক বায়ো টেপেস্ট্রি।
অক্টোবর
ভারতে শুরু হবে জাতীয় আদমশুমারির প্রথম ধাপ। ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হবে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন। একই মাসে উইনি দ্য পুহ বই প্রকাশের ১০০ বছর পূর্তি।
নভেম্বর
যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বসবে জাতিসংঘের কপ–৩১ জলবায়ু সম্মেলন। মুক্তি পাবে বহুল প্রতীক্ষিত ভিডিও গেম ‘গ্র্যান্ড থেফট অটো ৬’। ভয়েজার–১ মহাকাশযান পৃথিবী থেকে এক আলোকদিবস দূরত্বে পৌঁছাবে।
ডিসেম্বর
দক্ষিণ সুদানে অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন। থাইল্যান্ডে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বখ্যাত টুমরোল্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যাল।
বছরজুড়ে আরও কিছু সম্ভাব্য ঘটনা
নাসার আর্টেমিস–২ মিশনে নভোচারীরা চাঁদের চারপাশে উড়াল দেবেন। বার্সেলোনার লা সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়া গির্জার মূল নির্মাণকাজ শেষ হতে পারে। কোরীয় ব্যান্ড বিটিএস নতুন অ্যালবাম ও বিশ্ব সফরে ফিরতে পারে। নতুন অ্যালবাম আনতে পারে দ্য রোলিং স্টোনস।
সব মিলিয়ে নির্বাচন, যুদ্ধ–শান্তি, জলবায়ু, খেলাধুলা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দিক থেকে ২০২৬ সাল হতে যাচ্ছে বিশ্ব ও বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল এক বছর।
সূত্র: দ্য ইকোনমিস্ট
