ঢাবিতে ‘শহীদ ওসমান হাদি স্মৃতি বইমেলা’ ১৮ জানুয়ারি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৭ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামে শহীদ শরিফ ওসমান হাদির স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ দিনব্যাপী ‘শহীদ ওসমান হাদি স্মৃতি বইমেলা’ আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তরুণ কলাম লেখক ফোরামের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৮ থেকে ২২ জানুয়ারি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি পায়রা চত্বরে এই বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তরুণ কলাম লেখক ফোরামের সভাপতি আশিক খান বলেন, শহীদ ওসমান হাদি কেবল একজন ব্যক্তি নন-তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক। ভারতীয় আধিপত্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম আজও তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। এই বইমেলার মাধ্যমে তার জীবন, আদর্শ ও সংগ্রামকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য।

তিনি বলেন, বইমেলায় থাকবে বিভিন্ন প্রকাশনার বইয়ের স্টল, স্মরণসভা ও আলোচনা অনুষ্ঠান, সেমিনার, তরুণ লেখক ও পাঠকদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় এবং শহীদ ওসমান হাদির জীবন ও সংগ্রামভিত্তিক বিশেষ আয়োজন।

ডাকসুর সাহিত্য সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, এই বইমেলা কেবল একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন নয়; এটি হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর, চিন্তার স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের পক্ষে উচ্চকণ্ঠ হওয়ার একটি মিলনমঞ্চ।

