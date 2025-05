কাশ্মীরে ফের বিস্ফোরণ, যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা

ভারত-পাকিস্তানের সদ্যঘোষিত যুদ্ধবিরতির কয়েক ঘণ্টার মাথায় কাশ্মীরের পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভারতশাসিত কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এক ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, এটি কোনো যুদ্ধবিরতি নয়। শ্রীনগরের মাঝখানে আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিট গুলি ছুড়েছে।

এর আগে তিনি শ্রীনগরজুড়ে বিস্ফোরণের শব্দ শোনার কথা জানান। স্থানীয় বাসিন্দারাও একাধিক বিস্ফোরণের কথা নিশ্চিত করেছেন। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে শহরে।

আরও পড়ুন>>

শ্রীনগর-ভিত্তিক সাংবাদিক উমর মেহরাজ জানিয়েছেন, তিনি আকাশে বস্তু উড়তে দেখেছেন এবং বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। তিনি বলেন, বিস্ফোরণের শব্দ, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্নতা এবং এয়ার সাইরেন শোনা যাচ্ছে। প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার নয়। এগুলো ক্ষেপণাস্ত্র না আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ তা জানা যায়নি।

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW