মাদুরোকে আজ যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে তোলা হবে
নিজ দেশ থেকে অবৈধভাবে অপহরণের পর ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিন ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে। নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে সোমবার (৫ জানুয়ারি) আদালতে হাজির করা হতে পারে জানা গেছে । ম্যানহাটন আদালতের এক মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এমন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
ওই মুখপাত্র জানিয়েছেন, মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে সোমবার (৫ জানুয়ারি) ফেডারেল ম্যানহাটন আদালতে হাজির করানোর কথা রয়েছে। স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা নাগাদ শুনানি শুরু হওয়ার কথা।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগের কথা বলা হয়েছে। এসব অভিযোগের মধ্যে অন্যতম মাদক সন্ত্রাসে নিযুক্ত থাকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রে কোকেন সরবরাহে সহযোগীতা ও বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসীদের উৎসাহ দিয়েছে নিকোলাস মাদুরো। এর বিনিময়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছে মাদুরো।
দীর্ঘদিন ধরে হুমকির পর শুক্রবার (২ জানুয়ারি) মধ্য রাতে ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালায় মার্কিন বাহিনী। এ অভিযানে নেতৃত্ব দেয় মার্কিন বিশেষ বাহিনী ডেল্টা ফোর্স। অভিযান সফল করতে শতাধিক মার্কিন যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছিল।
মাদুরোকে গ্রেফতার অভিযানে বিভিন্ন স্থাপনা হামলা এবং সম্মুখ যুদ্ধে অন্তত ৩২ জন কিউবার নাগরিক নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে কিউবার সরকার।
সূত্র : সিএনএন
কেএম