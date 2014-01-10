ক্যারিবীয় আকাশসীমার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলো যুক্তরাষ্ট্র

ক্যারিবীয় আকাশসীমার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলো যুক্তরাষ্ট্র
ভেনেজুয়েলায় হামলার পর ক্যারিবীয় অঞ্চলের আকাশসীমায় আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি জানিয়েছেন, ক্যারিবীয় আকাশসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত বিধিনিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে।
তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান। ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো আটক হওয়ার পর বড় বড় এয়ারলাইনস শত শত ফ্লাইট বাতিল করেছিল।
প্রধান এয়ারলাইনস ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স, আমেরিকান এয়ারলাইন্স এবং ডেল্টা এয়ার লাইন্স রোববার থেকে ক্যারিবীয় অঞ্চলে ফ্লাইট পুনরায় চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এক বিবৃতিতে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার রাতেই পুয়ের্তো রিকোর সান হুয়ানে একটি ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। তারা আরও বলেছে, রোববারের জন্য নির্ধারিত অধিকাংশ ফ্লাইট আমরা পরিচালনা করতে পারবো বলে আশা করছি।
ডেল্টা এয়ার লাইন্স জানিয়েছে, তারা রোববার থেকে ক্যারিবীয় অঞ্চলে তাদের স্বাভাবিক ফ্লাইট সূচি অনুযায়ী উড়ান পরিচালনা করবে, যদিও কিছু ক্ষেত্রে সম্পদ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
অন্যদিকে আমেরিকান এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, তারা রোববার পূর্ব ক্যারিবীয় আকাশসীমা পুনরায় খুলে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং নির্ধারিত ফ্লাইট চালুর পাশাপাশি ওই অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য অতিরিক্ত ৩,৭০০টির বেশি আসন যুক্ত করেছে।
এয়ারলাইনটি জানিয়েছে, যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে তারা অতিরিক্ত ফ্লাইট চালু করছে এবং বড় আকারের উড়োজাহাজ, এমনকি ওয়াইডবডি বিমানও ব্যবহার করছে, যাতে যতটা সম্ভব যাত্রী পরিবহন করা যায়। এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) নির্দেশিত আকাশসীমা বন্ধের কারণে।
তবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরও স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরতে এয়ারলাইনগুলোর কয়েক দিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন বিমান পরিবহন বিশ্লেষক রবার্ট ম্যান। তিনি বলেন, ক্যারিবীয় অঞ্চলে এরেই মধ্যে এক দিনের যাত্রী আটকে পড়েছেন।
এফএএর নির্দেশনা অনুযায়ী আমেরিকান, ডেল্টা, ইউনাইটেড, ফ্রন্টিয়ার এয়ারলাইন্স, স্পিরিট এয়ারলাইন্স এবং জেটব্লু এয়ারওয়েজ ক্যারিবীয় অঞ্চলে ফ্লাইট বাতিল করা শুরু করেছিল। জেটব্লু একাই ২১৫টি ফ্লাইট বাতিল করেছে বলে জানিয়েছে এয়ারলাইনটির একজন মুখপাত্র।
এফএএ এক নোটিশে জানিয়েছে, চলমান সামরিক তৎপরতার কারণে উড়ান নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে—এই কারণ দেখিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারলাইনগুলোর জন্য ক্যারিবীয় আকাশসীমা বন্ধ করে দেয়।
এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের এয়ারলাইনগুলোকেও ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা এড়িয়ে চলতে সতর্ক করা হয়।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম