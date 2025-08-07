  2. আন্তর্জাতিক

আরও অনেক কিছু দেখতে চলেছেন আপনারা: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৭ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
বুধবার (৬ আগস্ট) হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি

ভারতীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এবার রাশিয়ার সঙ্গে জ্বালানি বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধেও ‘সেকেন্ডারি স্যাংশন’ বা পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। এ সময় চীনের নাম বিশেষভাবে উঠে আসে।

হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, মাত্র আট ঘণ্টা হয়েছে। দেখি কী হয়। আপনারা আরও অনেক কিছু দেখতে চলেছেন। আরও অনেক সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞা আসছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে দেশটির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক কমাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের নতুন মন্তব্য ভবিষ্যতে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হলে ভারতের ওপর থেকে বাড়তি শুল্ক তুলে নেওয়া হবে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, আমরা তা পরে নির্ধারণ করবো।

এর আগে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক কার্যকর করার ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এর অংশ হিসেবে ভারতের রাশিয়ার সঙ্গে চলমান জ্বালানি বাণিজ্যের জবাবে ২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করা হয়। এই নতুন শুল্ক কার্যকর হবে আগামী ২১ দিনের মধ্যে, যা ভারতের জন্য সময় দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হিসেবে।

এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছে ভারত। এটিকে অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যা দিয়েছে নয়াদিল্লি।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আমরা এরই মধ্যে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছি যে আমাদের ক্রয় সিদ্ধান্ত বাজারের বাস্তবতা অনুযায়ী ও ১৪০ কোটি ভারতীয়ের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নেওয়া হয়েছে।

সূত্র: ফায়ারপোস্ট

এসএএইচ

