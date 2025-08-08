  2. আন্তর্জাতিক

গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করলো ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৮ এএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করলো ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা
অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের সীমান্ত বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিন ইসরায়েলি সেনা/ ফাইল ছবি: এএফপি

ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর গাজা সিটি দখলের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। গাজা সিটি হলো উত্তরের একটি প্রধান নগরী এবং এ পরিকল্পনা বর্তমান সংঘাতের বড় ধরনের এক নতুন মোড়।

তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিকল্পনার সত্যতা নিশ্চিত করেনি। প্রথমে অ্যাক্সিওস সংবাদমাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ পায়।

আরও পড়ুন>

এতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক-নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর হামাস পরাজয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এর মাধ্যমে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা সিটি দখলের প্রস্তুতি নেবে।

এর আগে নেতানিয়াহু ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ইসরায়েল গাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়, তবে সেখানে শাসন চালাতে চায় না।

তিনি আরও বলেন, আমরা গাজাকে দখল করে রাখতে চাই না, বরং একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপন করতে চাই। আমরা শাসন করতে চাই না।

তবে তিনি এখনো স্পষ্ট করেননি, ভবিষ্যতে গাজার প্রশাসনিক দায়িত্ব কোন পক্ষ গ্রহণ করবে।

মূলত গত কয়েক দিন ধরেই গাজা দখলের ইঙ্গিত দিচ্ছিল ইসরায়েল। ডোনাল্ড ট্রাম্প কার্যত নেতানিয়াহুকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটা ইসরায়েলিদের সিদ্ধান্ত।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।