চলতি মাসে ভারত সফরে যাচ্ছেন পুতিন
চলতি মাসে ভারত সফরে যাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বর্তমানে তিনি মস্কোতে অবস্থান করছেন। পুতিন কত তারিখে ভারতে সফর করবেন সে বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করেননি তবে বলেছেন যে, আগস্টের শেষের দিকেই এটা হতে পারে। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আমাদের একটি বিশেষ ও দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা এই সম্পর্ককে মূল্যবান বলে মনে করি। আমাদের উচ্চস্তরের সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং এই সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারত সফর সম্পর্কে জানতে পেরে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী এবং আনন্দিত।
রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে এই সফর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার একটি নতুন নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। রাশিয়া থেকে তেল ক্রয় অব্যাহত রাখার কারণে ভারত থেকে আমদানির ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
শুক্রবারের মধ্যে ইউক্রেনের যুদ্ধ থামাতে মস্কো সম্মত না হলে রাশিয়ার তেল ক্রেতাদের ওপর সেকেন্ডারি শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
বৃহস্পতিবার ক্রেমলিন জানিয়েছে যে, আগামী দিনে ট্রাম্পের সঙ্গেও দেখা করার কথা রয়েছে পুতিনের। রুশ প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ বলেছেন, উভয় পক্ষ একটি বৈঠক আয়োজনের জন্য কাজ করছে এবং বৈঠকের স্থান সম্পর্কে একমত হয়েছে এবং পরে তা ঘোষণা করা হবে।
