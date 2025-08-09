ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ‘পরিকল্পনা নেই’ যুক্তরাষ্ট্রের

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ‘পরিকল্পনা নেই’ যুক্তরাষ্ট্রের
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, গাজা সংকট সমাধানে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একমত হলেও ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা নেই যুক্তরাষ্ট্রের। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দক্ষিণ ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি এই মন্তব্য করেন।
গত সপ্তাহে ফ্রান্স-কানাডার পাশাপাশি যুক্তরাজ্যও ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেয়, যা ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ওপর মানবিক সংকট নিরসনে চাপ সৃষ্টির উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ভ্যান্স বলেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ কী হবে, তা স্পষ্ট নয়। কারণ সেখানে কার্যকর সরকার নেই।
আরও পড়ুন>>
- ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে ফ্রান্স, ইসরায়েলের তীব্র ক্ষোভ
- ফিলিস্তিনের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার রাস্তায় লাখো মানুষের ঢল
- যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ফিলিস্তিন সমর্থন কি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠছে?
তিনি জোর দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো হামাস যেন আর নিরীহ মানুষকে আক্রমণ করতে না পারে এবং গাজায় মানবিক সমস্যার সমাধান হয়।
ইসরায়েলের গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবগত কি না—এ প্রশ্নে ভ্যান্স মন্তব্য এড়িয়ে যান। তবে তিনি জানান, ট্রাম্প শিগগির এ বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাবেন।
ভ্যান্স ও ল্যামি বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও আলোচনা করেন, যেখানে আগামী সপ্তাহে সম্ভাব্য ট্রাম্প-পুতিন সম্মেলনের প্রসঙ্গ ওঠে।
ভ্যান্স এর আগে যুক্তরাজ্য ও লেবার পার্টির সমালোচনা করলেও ল্যামি ক্ষমতায় আসার পর সেই মন্তব্যগুলোকে ‘পুরোনো খবর’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভ্যান্সের এ সফরে সরকারি বৈঠকের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক স্থাপনা পরিদর্শন, মার্কিন সেনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সপ্তাহান্তে কেন্টের চেভনিং প্রাসাদে অবস্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ব্রিটিশ গণমাধ্যম জানায়, ভ্যান্সের পরিবার পরবর্তীতে পশ্চিম ইংল্যান্ডের কটসওল্ডস অঞ্চলে সময় কাটাবে এবং স্কটল্যান্ড সফর করবে। আগামী মাসে যুক্তরাজ্যে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রীয় সফরে যেতে পারেন ট্রাম্প।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/