যাত্রীকে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা আসন দেওয়ায় এয়ারলাইনসকে জরিমানা

প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের একটি প্লেন। ছবি: এএফপি (ফাইল)

এক নারী যাত্রীকে অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও দাগযুক্ত আসন দেওয়ার ঘটনায় ইন্ডিগো এয়ারলাইনসকে ১ দশমিক ৫ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির এক ভোক্তা আদালত।

নয়া দিল্লির ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভাপতি পুনম চৌধুরী এবং সদস্য বারিক আহমেদ ও শেখর চন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে পিঙ্কি নামে এক নারীর অভিযোগের শুনানি হয়। অভিযোগে বলা হয়, চলতি বছরের ২ জানুয়ারি বাকু থেকে দিল্লি ফেরার পথে তাকে নোংরা ও দাগযুক্ত সিট দেওয়া হয়। এ বিষয়ে অভিযোগ করলেও ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ তা ‘উপেক্ষা ও অসংবেদনশীলভাবে’ সামলায়।

প্রতিউত্তরে ইন্ডিগো জানায়, বিষয়টি জানার পর তাকে অন্য সিট দেওয়া হয় এবং তিনি তাতেই যাত্রা শেষ করেন।

তবে কমিশন প্রমাণ পর্যালোচনা করে ৯ জুলাইয়ের আদেশে জানায়, ইন্ডিগো সেবায় ঘাটতি রেখেছে। ভোগান্তি, মানসিক কষ্ট ও শারীরিক অসুবিধার জন্য ১.৫ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ এবং ২৫ হাজার রুপি মামলা পরিচালনা খরচ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

রায়ে আরও উল্লেখ করা হয়, ইন্ডিগো প্রয়োজনীয় সিচুয়েশন ডাটা ডিসপ্লে রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যা বিমান চলাচল সংক্রান্ত ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ নথি। এই রিপোর্ট না থাকায় ইন্ডিগোর পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন দুর্বল হয়ে পড়ে।

সূত্র: এনডিটিভি

