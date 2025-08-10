  2. আন্তর্জাতিক

থাইল্যান্ডে অবৈধ অনলাইন ঋণ কার্যক্রম, ২৬ চীনা নাগরিক গ্রেফতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৯ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
থাইল্যান্ডে অবৈধ অনলাইন ঋণ কার্যক্রম, ২৬ চীনা নাগরিক গ্রেফতার
থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ছবি: এএফপি

অবৈধ অনলাইন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে ২৬ জন চীনা নাগরিককে গ্রেফতার করেছে থাইল্যান্ডের পুলিশ।

পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়, রাজধানী ব্যাংকক থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত পর্যটন নগরী পাতায়ার একটি লাক্সারি পুল ভিলাতে অভিযান চালিয়ে এক নারীসহ ২৫ জন চীনা পুরুষকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু লোক পর্যটক ও শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও থাইল্যান্ডে অবস্থান করছিলেন।

অভিযানে ৫৩টি মোবাইল ফোন, চীনা ভাষার নথিপত্র এবং অবৈধ কার্যক্রমে ব্যবহৃত বলে সন্দেহ করা ৮০ হাজার বাথ জব্দ করা হয়।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অনুমোদনবিহীন ঋণ ব্যবসা পরিচালনা এবং থাইল্যান্ডে অবৈধভাবে কাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।