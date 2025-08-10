থাইল্যান্ডে অবৈধ অনলাইন ঋণ কার্যক্রম, ২৬ চীনা নাগরিক গ্রেফতার
অবৈধ অনলাইন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে ২৬ জন চীনা নাগরিককে গ্রেফতার করেছে থাইল্যান্ডের পুলিশ।
পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়, রাজধানী ব্যাংকক থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত পর্যটন নগরী পাতায়ার একটি লাক্সারি পুল ভিলাতে অভিযান চালিয়ে এক নারীসহ ২৫ জন চীনা পুরুষকে আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু লোক পর্যটক ও শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও থাইল্যান্ডে অবস্থান করছিলেন।
অভিযানে ৫৩টি মোবাইল ফোন, চীনা ভাষার নথিপত্র এবং অবৈধ কার্যক্রমে ব্যবহৃত বলে সন্দেহ করা ৮০ হাজার বাথ জব্দ করা হয়।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অনুমোদনবিহীন ঋণ ব্যবসা পরিচালনা এবং থাইল্যান্ডে অবৈধভাবে কাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম