  2. আন্তর্জাতিক

আলাস্কায় শীর্ষ বেঠক আজ

ইউক্রেন ইস্যুতে চুক্তি করতে প্রস্তুত পুতিন: ডোনাল্ড ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২২ এএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
ইউক্রেন ইস্যুতে চুক্তি করতে প্রস্তুত পুতিন: ডোনাল্ড ট্রাম্প
ট্রাম্প ও পুতিন/ ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে যুদ্ধ শেষ করতে প্রস্তুত। তবে শান্তিচুক্তির জন্য অন্তত আরও একটি বৈঠক প্রয়োজন হবে, যেখানে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি উপস্থিত থাকবেন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আলাস্কার নির্ধারিত শীর্ষ বৈঠকের আগে ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের বলেন, আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট পুতিন শান্তি করবেন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও শান্তি করবেন। দেখা যাক তারা একে অপরের সঙ্গে কতটা মিলতে পারেন।

তিনি ইঙ্গিত দেন, প্রথম বৈঠকের চেয়ে দ্বিতীয় বৈঠক হবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে পুতিন, জেলেনস্কি, তিনি নিজে এবং সম্ভব হলে কিছু ইউরোপীয় নেতাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

এদিকে, পুতিন বৃহস্পতিবার মস্কোতে শীর্ষ মন্ত্রী ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ থামাতে, সংকট সমাধান করতে এবং সব পক্ষের স্বার্থে চুক্তি করতে সক্রিয় ও আন্তরিক চেষ্টা করছে।

তিনি আরও জানান, দীর্ঘমেয়াদী শান্তির শর্ত তৈরির জন্য কৌশলগত আক্রমণাত্মক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণসহ বিস্তৃত নিরাপত্তা ইস্যুতে আলোচনা হবে।

ক্রেমলিনের এক শীর্ষ সহকারী জানান, পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে রাশিয়া-মার্কিন অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিশাল সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হবে।

তবে পূর্ব ইউরোপের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেছেন, পুতিন ইউক্রেন ইস্যু থেকে ট্রাম্পের মনোযোগ সরিয়ে নিতে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বা বাণিজ্যিক প্রস্তাবের প্রলোভন দিতে পারেন। তার মতে, রাশিয়ার আসল লক্ষ্য নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।