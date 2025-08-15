  2. আন্তর্জাতিক

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে ইউক্রেনের হয়ে মধ্যস্ততা করবো না: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে ইউক্রেনের হয়ে মধ্যস্ততা করবো না: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন/ ফাইল ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শুক্রবারের (১৫ আগস্টের) বৈঠকে ইউক্রেনের পক্ষ নিয়ে কোনো মধ্যস্ততা করবেন না। বরং কিয়েভ নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে, তারা রাশিয়ার সঙ্গে ভূখণ্ড বিনিময়ে রাজি হবে কি না।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, তার মূল লক্ষ্য হলো- উভয় পক্ষকে আলোচনার টেবিলে আনা। ভূখণ্ড বিনিময় সম্পর্কিত যে কোনো সিদ্ধান্ত তখনই আলোচনায় আসবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজ এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এই বিষয়গুলো আলোচিত হবে, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ইউক্রেনকেই নিতে হবে। আমি মনে করি, তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। আমি ইউক্রেনের হয়ে আলোচনায় বসতে আসিনি, বরং তাদের আলোচনায় বসাতে এসেছি।

তার এই মন্তব্য ইউক্রেনকে কিছুটা আশ্বাস দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ কিয়েভ আশঙ্কা করছিল- যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া আলোচনা এমন এক সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে, যা তাদের ক্ষতির বিনিময়ে যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে স্থবির করে দেবে।

ট্রাম্প বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান আসলে পুতিনের হাতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা, যাতে যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনায় তার অবস্থান মজবুত হয়। আমার মনে হয়, তারা আলোচনার চেষ্টা করছে। পুতিন পরিস্থিতি সাজাচ্ছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন, পুতিনের সঙ্গে তার বৈঠক থেকে ভালো ফলাফল আসবে। কারণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রুশ অর্থনীতি দুর্বল অবস্থায় রয়েছে।

তিনি (পুতিন) বুদ্ধিমান লোক, দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন। আমিও তাই। আমরা ভালোভাবে মিলে চলি, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান আছে। আমি মনে করি, এর থেকে (বৈঠক) কিছু একটা আসবেই।

তিনি আরও জানান, পুতিনের সঙ্গে রুশ ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল আসা ইতিবাচক লক্ষণ, তবে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি হবে না। ট্রাম্প বলেন, আমি এটা ভালো লক্ষণ হিসেবে দেখি, কারণ তারা ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু যুদ্ধ মিটে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যবসা হবে না।

সূত্র: রয়টার্স

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।