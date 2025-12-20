রাশিয়ার তেল স্থাপনা-টহল জাহাজে ইউক্রেনের হামলা

রাশিয়ার তেল স্থাপনা-টহল জাহাজে ইউক্রেনের হামলা
রাশিয়ার তেল স্থাপনা এবং টহল জাহাজে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এক বিবৃতিতে ইউক্রেন জানিয়েছে, তাদের ড্রোন লুকোইলে রাশিয়ার একটি তেল স্থাপনায় আঘাত করেছে। কাস্পিয়ান সাগরে একটি তেল স্থাপনার কাছে একটি সামরিক টহল জাহাজেও হামলা চালানো হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মস্কোর তেল অবকাঠামোতে আক্রমণ জোরদার করেছে কিয়েভ। খবর রয়টার্সের।
ইউক্রেনের জেনারেল স্টাফ শুক্রবার এই হামলার কথা জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে কাস্পিয়ান সাগরে রাশিয়ার অবকাঠামো লক্ষ্য করে ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেন। তবে ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে এমন হামলা এটাই প্রথম।
ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী বলছে, হামলায় ফিলানোভস্কি তেল স্থাপণার একটি ড্রিলিং প্ল্যাটফর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চলতি মাসে এর আগেও কমপক্ষে আরও দুবার এই স্থাপনা ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে।
এদিকে ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে ওডেসার আশেপাশের বন্দর অবকাঠামোতে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সাতজন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন।
টেলিগ্রামে এক পোস্টে দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী ওলেক্সি কুলেবা লিখেছেন, সন্ধ্যায় রাশিয়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ওডেসা অঞ্চলের বন্দর অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে।
কুলেবা এবং ওডেসার আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ কিপার বলেছেন, প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে সাতজন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন।
বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত একটি সূত্র জানিয়েছে, পিভডেনিতে ওই হামলা চালানো হয়েছে যা, এই অঞ্চলের তিনটি বন্দরের মধ্যে একটি।
