কলম্বিয়ায় বাস খাদে পড়ে নিহত ১৭
কলম্বিয়ায় একটি বাস খাদে পড়ে ১৭ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার (১৪ ডিসেম্বর) উত্তর-পশ্চিম কলম্বিয়ায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কমপক্ষে ১৬ জন শিক্ষার্থী এবং এক চালক নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।
মেডেলিনের কাছে বেলোর একটি স্কুলের ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের একটি দল কলম্বিয়া উপকূলের একটি ক্যারিবিয়ান বীচ থেকে বাসে ভ্রমণ করছিলেন।
বাসটি ৪০ মিটার খাদে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় আরও ২০ জন আহত হয়েছেন এবং বেলোর মেয়রের কার্যালয়ের একটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে যে, হতাহতদের মধ্যে মোট কতজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল তা নির্ধারণের জন্য কর্মকর্তারা এখনো কাজ করে যাচ্ছেন।
অ্যান্টিওকিয়া বিভাগের গভর্নর আন্দ্রেস জুলিয়ান রেন্ডন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ তদন্তাধীন রয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা রেন্ডনের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া একজন বলছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এবং হঠাৎ আমি চিৎকার শুনতে পেলাম এবং সেই মুহূর্ত থেকে আমার আর কিছুই মনে নেই।
ওই শিক্ষার্থীরা তাদের স্নাতক উদযাপনের জন্য মনোরম ক্যারিবীয় সৈকত শহর টোলু এবং কোভেনাসে গিয়েছিলেন। গিরিখাত থেকে স্ট্রেচারে করে জীবিতদের উদ্ধার করেছেন উদ্ধারকর্মীরা।
দেশটির প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তরুণদের প্রাণহানির ঘটনা আমাকে ব্যথিত করে। যখন তারা পড়াশোনা করতে যায় বা আনন্দ উপভোগ করতে যায় তখন তো এসব ঘটনা আরও নেওয়া যায় না।
টিটিএন