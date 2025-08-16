  2. আন্তর্জাতিক

যুদ্ধবিরতি নিয়ে বৈঠক করবেন পুতিন এবং জেলেনস্কি: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৩ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
যুদ্ধবিরতি নিয়ে বৈঠক করবেন পুতিন এবং জেলেনস্কি: ট্রাম্প
ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর জন্য একটি বৈঠকের আয়োজন করতে চান।

আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফক্স নিউজের শন হ্যানিটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, আমি মনে করি তারা এখন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং আমার মধ্যে একটি বৈঠকের আয়োজন করতে চলেছেন।

তিনি আরও বলেন, এখন এটি সম্পন্ন করা সত্যিই প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ওপর নির্ভর করছে। আমি ইউরোপীয় দেশগুলোকেও বলবো তাদের কিছুটা জড়িত হতে হবে। তবে এটি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির উপর নির্ভর করে ... এবং যদি তারা চান, আমি পরবর্তী বৈঠকে থাকব।

এদিকে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধের কোনো ঘোষণা আসেনি। এ বিষয়ে কোনো তাদের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যে স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে ১১টায় (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টা) এলমেনডর্ফ–রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটিতে ট্রাম্প–পুতিনের মধ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘণ্টা বৈঠকের পর দুই নেতা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন।

বৈঠকে তাদের আলোচনার কেন্দ্রে ইউক্রেন সংঘাত ছিল জানিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, একটি স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য আমাদের এই সংঘাতের মূল কারণগুলো নিরসন করতে হবে। তবে মূল কারণগুলো বলতে কী বোঝাচ্ছেন, তার বিস্তারিত উল্লেখ করেননি তিনি।

পুতিন বলেন, ইউক্রেনীয় ও ইউরোপীয়রা শান্তিপ্রক্রিয়ায় বাধা না দেওয়ার পথ বেছে নেবেন বলে তিনি আশা করছেন। তিনি বলেন, আমি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। একই সঙ্গে তিনি বলেন, উভয়পক্ষকেই ফলাফলকেন্দ্রিক হওয়া উচিত।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।