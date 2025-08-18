কলকাতাসহ পুরো পশ্চিমবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সর্তকতা
বঙ্গোপসাগরে ফের তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। ফলে উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্যম বঙ্গোপসাগরে গভীর থেকে গভীরতর নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
যদিও পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির দাপদ কিছুটা কমলেও বর্তমানে ফের কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টির সর্তকতা জারি করেছে কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।
আবহাওয়া দপ্তরের প্রাদেশিক কর্মকর্তা সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, সপ্তাহের শুরুতেই সোমবার (১৮ আগষ্ট) দক্ষিণবঙ্গ জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে দমকা হাওয়া বইতে পারে। আবার কোথাও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝারগ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াসহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার কারণে হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলার সতর্কতা থাকলেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কোচবিহারে সোমবার ১৮ (আগষ্ট) থেকে আগামী বুধবার (২০ আগষ্ট) পর্যন্ত দমকা হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সতর্কতা রয়েছে।
সোমবার (১৮ আগষ্ট) কলকাতাসহ এর পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্ৰি সেলসিয়াস থাকবে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্ৰির আশেপাশে থাকবে।
চলতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণে উত্তরবঙ্গকে টেক্কা দিয়েছে দক্ষিণবঙ্গ। কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের হিসেব বলছে, ঘাটতি মেটাতে উত্তরবঙ্গের ওপর বর্ষা গত দুসপ্তাহে বেশি সদয় হয়েছে। ৪৭ শতাংশ অতিবৃষ্টিতে পরিসংখ্যানগত ঘাটতি মিটেছে।
