সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৮ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
জেলেনস্কি চাইলে মুহূর্তেই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন: ট্রাম্প
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি চাইলে মুহূর্তের মধ্যেই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন। তবে এজন্য ক্রিমিয়া ফেরত পাওয়ার আশা ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোতে যোগদানের স্বপ্ন ত্যাগ করতে হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
হোয়াইট হাউজে যাচ্ছেন জেলেনস্কি ও ইউরোপীয় নেতারা
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার এই বৈঠক হওয়ার কথা। চলতি বছরের শুরুর দিকে হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডার পর দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। তবে এবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে থাকছেন ইউরোপীয় মিত্ররাও।
দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ ট্রাম্প কি ইউক্রেনকে ‘বিক্রি’ করে দিচ্ছেন?
আলাস্কার সামরিক ঘাঁটিতে অনুষ্ঠিত ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের খবর সময়ের ব্যবধানের কারণে ইউক্রেনীয়রা শনিবার সকালেই জানতে পারে। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তাদের কিছুটা স্বস্তি থাকলেও এখন ক্রমেই বাড়ছে উদ্বেগ।
পাকিস্তানে বৃষ্টি-বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৬৫০ ছাড়ালো, নিখোঁজ বহু
পাকিস্তানে গত জুন মাস থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৬৫০ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে শুধু খাইবার পাখতুনখোয়াতেই (কেপি) ৩২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ১৫৬ জন। আরও বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ভারতে ‘ভোট চুরি’র প্রশ্নে মুখোমুখি রাহুল গান্ধী ও নির্বাচন কমিশন
ভোটার তালিকায় কারচুপি করে ব্যাপকভাবে ‘ভোট চুরি’ হচ্ছে, এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কার্যত মুখোমুখি অবস্থানে চলে এসেছেন।
পশ্চিমবঙ্গে ‘বোমা এনেছিলেন’ ভিনরাজ্যের বাসিন্দা, বিস্ফোরণে মৃত্যু
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে আর মাত্র কয়েকমাস বাকি। তার আগেই ফের ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো রাজ্য, প্রাণ হারালো এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্ৰাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন মধ্যমগ্ৰাম হাইস্কুলের গেটের সামনে।
নাইজেরিয়ায় নৌকাডুবি, নিখোঁজ প্রায় ৪০
নাইজেরিয়ায় একটি নৌকা দুর্ঘটনার পর ৪০ জনের বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। দেশটির জরুরি সংস্থা রোববার জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোকোটো রাজ্যে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। উদ্ধারকর্মীরা নিখোঁজ হওয়া ৪০ জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধারে কাজ করছেন।
বসিরহাটে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে বিএসএফ
পশ্চিমবঙ্গে বসিরহাটে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বেশ কয়েক কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া বসাচ্ছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। এর মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে বলে আশা করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।
কেমব্রিজ ডিকশনারিতে যোগ হলো নতুন প্রজন্মের শব্দ ডেলুলু-স্কিবিডি
টিকটক ট্রেন্ড ও সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয় শব্দগুলো এখন জায়গা করে নিচ্ছে ইংরেজি ভাষার অভিধানেও। কেমব্রিজ ডিকশনারি তাদের অনলাইন সংস্করণে গত এক বছরে যে ছয় হাজার নতুন শব্দ যোগ করেছে, তার মধ্যে আলোচিত তিনটি হলো— স্কিবিডি (skibidi), ডেলুলু (delulu) এবং ট্র্যাডওয়াইফ (tradwife)।
ইউরোপে ঘুরতে গিয়ে ‘অবাধ্য’ হলেই গুনতে হবে জরিমানা
খালি পায়ে হাঁটলে যেমন জরিমানা হতে পারে কোনো জায়গায়, আবার স্যান্ডেল পরে গাড়ি চালানোর জন্য অর্থদণ্ড হতে পারে অন্য এলাকায়। কোথাও বা পোশাক ঠিক না রাখলে হবে ‘দণ্ড’, আবার কোথাও সাঁতার কাটাই ‘অপরাধ’। ইউরোপ ঘুরতে যাওয়ার কথা ভেবে থাকলে এই বিষয়গুলো আপনার জানা থাকাই হয়তো ভালো।
কেএএ/এমএস