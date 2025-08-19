  2. আন্তর্জাতিক

যুদ্ধ বন্ধে ‘গ্রহণযোগ্য ছাড়’ দিতে পারে ইউক্রেন: ম্যাক্রোঁ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
যুদ্ধ বন্ধে ‘গ্রহণযোগ্য ছাড়’ দিতে পারে ইউক্রেন: ম্যাক্রোঁ
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ/ ফাইল ছবি: এপি, ইউএনবি

যুদ্ধ বন্ধে ইউক্রেন ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য ছাড় দিতে পারে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তিনি বলেছেন, ইউক্রেন নিজস্ব বিবেচনায় ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য ছাড় দিতে পারে। তবে এ শান্তি যেন আত্মসমর্পণ না হয়। তা হলে সেটা ইউক্রেন এবং ইউরোপের জন্য হবে এক ট্র্যাজেডি।

ফরাসি সংবাদমাধ্যম এলসিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন ম্যাক্রোঁ। তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক একটি নিরপেক্ষ দেশে হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হতে পারে।

আরও পড়ুন>>

ম্যাক্রোঁ বলেন, বৈঠকে ইউরোপীয় নেতারাও উপস্থিত থাকবেন। একই সঙ্গে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরির কাজ আজ থেকেই শুরু হচ্ছে বলে তিনি নিশ্চিত করেছেন।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। তাকে নিয়মিত অবহিত রাখা হবে। একই সময়ে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্ওগে আলোচনা শুরু করছি— কে কী করতে প্রস্তুত, তা বোঝার জন্য।

সূত্র: বিবিসি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।