‘বেশ সাজগোজ করে এসেছেন’
ট্রাম্পের মন জিততে কী কী করলেন জেলেনস্কি
গত ফেব্রুয়ারিতে ওভাল অফিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বেশ তিক্ততা হয়েছিল ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির। কিন্তু এবার মার্কিন নেতার মন জয় করতে জেলেনস্কি শুরু থেকেই নেন ভিন্ন কৌশল।
গত বৈঠকে হোয়াইট হাউজে গিয়ে মার্কিন সহায়তার জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করায় ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের তিরস্কারের শিকার হয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এবার বৈঠক শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রাম্পকে অন্তত ছয়বার ‘ধন্যবাদ’ বলেছেন তিনি।
আরও পড়ুন>>
- ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মেনে নেবে রাশিয়া: ট্রাম্প
- পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের ব্যবস্থা করছি: ট্রাম্প
- দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ ট্রাম্প কি ইউক্রেনকে ‘বিক্রি’ করে দিচ্ছেন?
তাছাড়া, গতবার জেলেনস্কির পোশাক নিয়েও কটাক্ষ করেছিলেন ট্রাম্প। ফলে এবার তিনি সামরিক পোশাকের বদলে গাঢ় রঙের স্যুট পরেছিলেন। তা দেখে ট্রাম্প হালকা ঠাট্টা করে বলেন, ‘আজ বেশ সাজগোজ করে এসেছেন’।
দুজনের সম্পর্ককে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট। দিন জেলেনস্কি তার স্ত্রী ওলেনা জেলেনস্কার লেখা একটি চিঠি ট্রাম্পকে দেন, যা তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের হাতে পৌঁছে দিতে বলেন।
ওই চিঠি ট্রাম্পের কাছে দিয়ে জেলেনস্কি বলেন, ‘এটা আপনার জন্য নয়, আপনার স্ত্রীর জন্য’।
মন জেতার চেষ্টায় ইউরোপীয় নেতারাও
শুধু জেলেনস্কিই নন, ইউরোপীয় নেতারাও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দফায় দফায় বৈঠকের জন্য ট্রাম্পকে প্রশংসায় ভাসান। ন্যাটো প্রধান মার্ক রুটে বলেন, আমি সত্যিই আপনার নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।
ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বলেন, রাশিয়া আগে শান্তির পথে এগোতে আগ্রহ দেখায়নি, কিন্তু ট্রাম্পের কারণে পরিস্থিতি বদলেছে।
এই ইতিবাচক পরিবেশের মাঝেই ইউরোপীয় নেতারা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তারাও রাশিয়ার ভবিষ্যৎ আগ্রাসনের হুমকির মুখে রয়েছেন।
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, যখন আমরা নিরাপত্তা নিশ্চয়তার কথা বলি, তখন তাতে পুরো ইউরোপের নিরাপত্তার বিষয়টিও থাকে।
সূত্র: বিবিসি বাংলা
কেএএ/