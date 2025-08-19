  2. আন্তর্জাতিক

সুইজারল্যান্ডে হতে পারে পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ভ্লাদিমির পুতিন। ফাইল ছবি: এএফপি

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্রস্তাব দিয়েছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক একটি নিরপেক্ষ দেশে হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হতে পারে।

ফরাসি সংবাদমাধ্যম এলসিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ম্যাক্রোঁ বলেন, বৈঠকে ইউরোপীয় নেতারাও উপস্থিত থাকবেন। একই সঙ্গে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরির কাজ আজ থেকেই শুরু হচ্ছে বলে তিনি নিশ্চিত করেছেন।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। তাকে নিয়মিত অবহিত রাখা হবে। একই সময়ে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্ওগে আলোচনা শুরু করছি— কে কী করতে প্রস্তুত, তা বোঝার জন্য।

ইউক্রেনের অবস্থান নিয়ে ম্যাক্রোঁ বলেন, ইউক্রেন নিজস্ব বিবেচনায় ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য ছাড় দিতে পারে। তবে এ শান্তি যেন আত্মসমর্পণ না হয়। তা হলে সেটা ইউক্রেন এবং ইউরোপের জন্য হবে এক ট্র্যাজেডি।

সূত্র: বিবিসি
