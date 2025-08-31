প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করলো হুথিরা
ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা নিশ্চিত করেছে যে, তাদের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ গালেব নাসের আল-রাহাবি চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন। ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীটি জানিয়েছে যে, গত বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) হামলায় প্রধানমন্ত্রী আহমেদ গালেব নাসের ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী নিহত হয়েছেন। খবর বিবিসির।
আইডিএফ জানিয়েছে, সানায় একটি সমাবেশে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে হামলা চালানো হলে রাহাবি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন হুথি কর্মকর্তারা নিহত হয়েছেন।
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে সানা থেকে উৎখাত এবং ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরুর পর ২০১৪ সাল থেকে হুথিরা উত্তর-পশ্চিম ইয়েমেনের বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।
হুথিরা জানিয়েছে যে রাহাবিসহ বেশ কয়েকজন হুথি মন্ত্রী নিহত হয়েছেন। তবে নিহত হওয়া অন্যান্যদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।
সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম আল-হাদাত জানিয়েছে যে, হুথিদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বিচার, যুব ও ক্রীড়া, সমাজকল্যাণ ও শ্রমমন্ত্রীকেও হত্যা করা হয়েছে।
হুথি প্রেসিডেন্ট মাহদি আল-মাশাতের কার্যালয় জানিয়েছে, হামলার ফলে আরও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী হালকা বা গুরুতর আহত হয়েছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, হুথি উপ-প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আহমেদ মিফতাহ রাহাবির ভূমিকা পালন করবেন।
রাহাবি ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বৃহস্পতিবারের হামলায় হতাহতের তালিকায় হুথি আন্দোলনের শীর্ষ নেতা আব্দুল-মালিক আল-হুথি এবং গোষ্ঠীর প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং চীফ স্টাফের নাম নেই বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।
শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে আইডিএফ জানিয়েছে যে, সমাবেশ সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা এই হামলা চালিয়েছে।
