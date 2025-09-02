সহকর্মীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক, নেসলে সিইও বরখাস্ত
বিশ্বখ্যাত খাদ্যপণ্য নির্মাতা নেসলে হঠাৎ করেই তাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) লরা ফ্রেইক্সকে বরখাস্ত করেছে। কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তিনি এক সহকর্মীর সঙ্গে গোপন রোমান্টিক সম্পর্কের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন, যা কোম্পানির আচরণবিধির লঙ্ঘন।
এই সিদ্ধান্তটি এলো এমন এক সময় যখন ফ্রেইক্স সিইও পদে ঠিক এক বছর পূর্ণ করেছেন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ফিলিপ নাভরাটিল, যিনি এর আগে নেসপ্রেসো ইউনিটের প্রধান ছিলেন।
নেসলে এক বিবৃতিতে জানায়, চেয়ারম্যান পল বুলকে এবং লিড ইনডিপেনডেন্ট ডিরেক্টর পাবলো ইসলাম-এর নেতৃত্বে বিষয়টি তদন্ত করা হয়। তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে ফ্রেইক্স তার এক সরাসরি অধীন কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, যা তিনি প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন।
নেসলে জানিয়েছে, প্রথম তদন্তে কিছু প্রমাণ না মিললেও দ্বিতীয় তদন্তে একটি বাহ্যিক সংস্থার সহায়তায় সম্পর্কের সত্যতা পাওয়া যায়। এর ফলে, তাকে কোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা ছাড়াই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।
চেয়ারম্যান বুলকে বলেন, এটি একটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ছিল। নেসলের মূল্যবোধ ও সুশাসন আমাদের প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি।
যদিও বুলকে নিজেও আগামী বছরে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন।
এই ঘটনা এমন সময় ঘটলো যখন নেসলে এরই মধ্যে কঠিন বাজার পরিস্থিতি, ভোক্তাদের চাহিদা কমে যাওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতির মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, টানা দুই সিইও বরখাস্তের ঘটনায় নেসলের ভবিষ্যৎ কৌশল ও দিকনির্দেশনা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। জেপি মরগান এক বিশ্লেষণ নোটে বলেছে, এই পরিবর্তন কোম্পানির মধ্যমেয়াদি কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করছে।”
গত এক বছরে নেসলের শেয়ারদর ১৭ শতাংশ কমেছে, যা প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম