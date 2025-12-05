সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌযানে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন হামলা, নিহত ৪
প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলে একটি সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌযানে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন হামলায় চারজন নিহত হয়েছেন বলে বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) জানিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এ ধরনের অভিযানে ৮৭ জনের বেশি নিহত হওয়ায় এটি নিয়ে বড় ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বিশেষভাবে সমালোচনার মুখে রয়েছেন।
সর্বশেষ হামলা সম্পর্কে মার্কিন সাউদার্ন কমান্ড জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় একটি নৌযানকে টার্গেট করা হয়েছে, যা একটি তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠন পরিচালনা করছিল।
গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী নৌযানটিতে অবৈধ মাদক বহন করা হচ্ছিল এবং তা পরিচিত মাদক চোরাচালান রুট ধরে চলছিল।
হামলায় নৌযানে থাকা চারজন পুরুষ নিহত হয়েছেন বলে জানায় সাউদার্ন কমান্ড। তারা একটি ভিডিওও প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যায় বহু-ইঞ্জিনযুক্ত একটি নৌকা দ্রুতগতিতে ছুটছে, এরপর বিস্ফোরণে পুড়ে যাচ্ছে।
সূত্র: এএফপি
