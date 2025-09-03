ফের ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ফের ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ফের ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়েছে। খবর আল জাজিরার।
এখনো পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইসরায়েল এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে কয়েক ডজন ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে আসছে হুথিরা।
এছাড়া উত্তর ইয়েমেনের বেশিরভাগ অংশই হুথিদের নিয়ন্ত্রণে। তাই ইসরায়েলে সর্বশেষ এই হামলাও হুথিরাই চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এর আগে ইয়েমেনে হামলা চালায় মার্কিন জোট। ওই হামলার পর ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটির রাজনৈতিক পরিষদের মুখপাত্র মোহাম্মদ আল বুখাইতি বলেন, গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরে হামলা চলবে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের হামলার জবাবও দেওয়া হবে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি বলেন, উত্তেজনার জবাব উত্তেজনা দিয়েই মেটানো হবে। মোহাম্মদ আল বুখাইতি বলেন, ইয়েমেনের বিভিন্ন প্রদেশে মার্কিন জোটের হামলায় আমাদের অবস্থান পরিবর্তন হবে না। গাজায় গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে।
ইরাক ও সিরিয়ার পর শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ইয়েমেনে হামলা চলায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। হুথিদের অন্তত ৩০টি লক্ষ্যবস্তুতে এই হামলা চালানো হয়েছে। ভূমি ও আকাশ থেকে এই হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছে পশ্চিমা জোট।
ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে গত কয়েক মাস ধরে লোহিত সাগরে পশ্চিমা যুদ্ধজাহাজসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালাচ্ছে হুথি। এর জবাবে ইয়েমেনে হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। এর আগেও বেশ কয়েকবার ইয়েমেনে হামলা চালায় তারা।
টিটিএন