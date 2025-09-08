গাজা ধ্বংস হবে: ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আজ এক ‘ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়’ গাজায় আঘাত হানবে এবং হামাসের লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করে দেবে। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, আজ গাজার আকাশে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে, আর সন্ত্রাসীদের মাথার ওপরের ছাদগুলো কেঁপে উঠবে। বন্দিদের মুক্তি দাও এবং অস্ত্র নামিয়ে রাখো নইলে গাজা ধ্বংস হবে এবং তোমরা নিশ্চিহ্ন হবে।
এদিকে সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোর থেকে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২১ জন নিহত হয়েছে। গাজা সিটিতে আরও একটি বহুতল ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল। এ নিয়ে গাজায় অভিযান শুরু থেকে এখন পর্যন্ত শহরের অন্তত ৫০টি ভবন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে দখলকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরে অভিযান চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের গ্রেফতার, জমি ও সম্পত্তি ধ্বংস করছে ইসরায়েলি বাহিনী।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তার প্রশাসন গাজার জন্য একটি সমাধান খুঁজে বের করতে কাজ করছে। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি হামাসকে তথাকথিত ‘শেষ সতর্কবার্তা’ দিয়েছেন।
২০২৩ সালের অক্টোবরে সংঘাত শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৬৪ হাজার ৩৬৮ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৬২ হাজার ৭৭৬ জন আহত হয়েছে। এখনো হাজার হাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হয় এবং প্রায় ২০০ জনকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়।
টিটিএন