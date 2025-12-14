  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক হামলায় নিহত ২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৬ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক হামলা/ ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের আইভি লিগভুক্ত ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্দুক হামলায় দুইজন নিহত এবং আরও আটজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন রোড আইল্যান্ডের প্রভিডেন্স শহরের মেয়র ব্রেট স্মাইলি।

স্থানীয় সময় শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পরীক্ষা চলাকালীন সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

রোড আইল্যান্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন হামলাকারী এখনো পলাতক। তাকে কালো পোশাক পরিহিত একজন পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এখনো পর্যন্ত কোনো অস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি বলেও জানান তারা।

এক সংবাদ সম্মেলনে মেয়র স্মাইলি বলেন, স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে জরুরি সেবাদানকারীদের কাছে ৯১১ নম্বরে একটি ফোনকল আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হামলার বিষয়টি জানতে পারে।

তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত করতে পারি, আজ বিকেলে দুইজন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন এবং আরও আটজন গুরুতর অবস্থায়, তবে স্থিতিশীল অবস্থায়, রোড আইল্যান্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

তিনি আরও যোগ করেন, এই মুহূর্তে এটুকুই আমাদের জানা একমাত্র হতাহতদের সংখ্যা। তবে সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি যে এই সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে। আমরা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছি।

চলমান তদন্তের কথা উল্লেখ করে মেয়র স্মাইলি নিহত বা আহতদের পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা প্যাক্সটন এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন, এটি এমন একটি দিন, যা আমরা কখনোই আমাদের কমিউনিটির জন্য কামনা করিনি। এটি আমাদের সবার জন্য গভীরভাবে হৃদয়বিদারক।

তিনি ক্যাম্পাসবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং লকডাউন নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, এর অর্থ হলো সব দরজা বন্ধ রাখা এবং ক্যাম্পাসজুড়ে কোনো ধরনের চলাচল না করা।

সূত্র: এএফপি, আল-জাজিরা

