গাজা থেকে ইসরায়েলে রকেট হামলা

গাজা থেকে ইসরায়েলে রকেট হামলা
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলে রকেট ছোড়া হয়েছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে অন্তত দুটি রকেট ইসরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ছোড়া হয় বলে জানিয়েছে দখলদার দেশটির সামরিক বাহিনী।
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এক বিবৃতিতে জানায়, দুটি রকেটের মধ্যে একটি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে ভূপাতিত করা হয়েছে। অন্যটি দক্ষিণ ইসরায়েলের একটি এলাকায় পড়েছে। স্থানীয় লাখিশ ও আশদোদ অঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সতর্কবার্তা হিসেবে কিছুক্ষণ আগে সাইরেন বাজানো হয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, গাজা থেকে ছোড়া রকেটগুলোর মধ্যে একটি ইসরায়েলের বিমানবাহিনী ভূপাতিত করেছে। অন্যটি জনবসতিহীন এলাকায় পড়ে গেলেও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে হামলার পেছনে কোনো ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী ছিল, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এদিকে, শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ইসরায়েলি সেনারা গাজা সিটি দখলের লক্ষ্যে বিমান ও স্থল অভিযান চালিয়েছে এবং শহরের বাসিন্দাদের দক্ষিণে নির্দিষ্ট এলাকায় জোরপূর্বক সরে যেতে বাধ্য করেছে। একই সময়ে গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা জানায়, রোববার ভোর পর্যন্ত ইসরায়েলের বিমান ও স্থল হামলায় অন্তত ছয় ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত গাজার বিভিন্ন অংশ বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণে কেঁপে ওঠে। এতে ৯১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফার পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আবু সালমিয়ার পরিবারের সদস্যরা।
জানা গেছে, ইসরায়েলি বাহিনী আবাসিক ভবন, আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হওয়া স্কুল, বাস্তুচ্যুতদের তাঁবু এবং শহর ছেড়ে যাওয়া লোকজনকে বহনকারী যানবাহনে বোমা মেরে ধ্বংস করেছে। এসব হামলায় বহু প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।
সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল
