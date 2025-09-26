  2. আন্তর্জাতিক

সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কমির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কমির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কমির বিরুদ্ধে কংগ্রেসে মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগে দুটি ফৌজদারি অভিযোগ গঠন করেছে।

কমি দীর্ঘদিন ধরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনার লক্ষ্য ছিলেন।

এই অভিযোগের জবাবে জেমস কমি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, তিনি মার্কিন বিচার ব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন।

এই অভিযোগপত্র এমন এক সময় গঠিত হলো, যখন ট্রাম্প সম্প্রতি অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের, বিশেষ করে জেমস কমিকে আরও কঠোরভাবে তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই মামলার তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছেন লিন্ডসে হ্যালিগান, যিনি পূর্ব ভার্জিনিয়ার মার্কিন অ্যাটর্নি এবং ট্রাম্পের সাবেক ব্যক্তিগত আইনজীবী।

কমির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ পাঠ (আরেইনমেন্ট) অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৯ অক্টোবর সকালে।

এক বিবৃতিতে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বলেন, এই অভিযোগপত্র প্রমাণ করে যে এই বিচার বিভাগ ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের দায়ী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যারা মার্কিন জনগণকে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে।

কমির বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে। একটি হলো মিথ্যা বক্তব্য প্রদান এবং
বিচারপ্রক্রিয়ায় বাধা প্রদান (অবস্ট্রাকশন অব জাস্টিস)।

গ্র্যান্ড জুরি তাকে মোট তিনটি অভিযোগে অভিযুক্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করেছিল, তবে শুধু দুটি অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় সেগুলিই আদালতে গৃহীত হয়েছে।

কমি হচ্ছেন মার্কিন ইতিহাসে প্রথম সাবেক এফবিআই পরিচালক যিনি ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন।

দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন।

কমির আইনজীবী প্যাট্রিক ফিটজজেরাল্ড বলেন, আমার মক্কেল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আমরা আদালতে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার অপেক্ষায় আছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা মাথানত করে বাঁচবো না, আপনিও করবেন না। আর আমি নির্দোষ। কাজেই, চলুন আদালতে দেখা করি।

সূত্র: বিবিসি

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।