সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
যুক্তরাজ্যে কাজের ভিসা: স্বপ্নের দেশে স্বাচ্ছন্দ্যের চাকরি
যুক্তরাজ্যে কাজের ভিসা বা কর্মী ভিসা নিয়ে উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। ইউরোপের অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই দেশটিতে যেতে হলে বাংলাদেশির অবশ্যই ভিসা নিতে হয়। কাজের ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি পথ হলো দক্ষ কর্মী ভিসা এবং স্বাস্থ্য ও সেবা কর্মী ভিসা। এই ভিসার মাধ্যমে শুধু চাকরি করা নয়, পরিবারকে সঙ্গে আনা, পড়াশোনা চালানো এবং পাঁচ বছর পর স্থায়ী বসবাসের সুযোগও পাওয়া যায়।
শাহবাজ ও আসিম মুনির চমৎকার মানুষ: ট্রাম্প
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শাহবাজ শরিফ ও সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউজে এক বিরল বৈঠক করেছেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়। এর আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ ও ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে চমৎকার মানুষ বলে আখ্যা দেন।
ইসরায়েলকে পশ্চিম তীর দখলের অনুমতি দেবেন না ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি ইসরায়েলকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক (পশ্চিম তীর) দখল বা সংযুক্ত করার অনুমতি দেবেন না। তিনি বলেন, আমি ইসরায়েলকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দখলের অনুমতি দেবো না। না, আমি এটা হতে দেব না। এটা ঘটবে না। ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সামনে তিনি আরও বলেন, পর্যাপ্ত হয়েছে। এখন থামার সময় এসেছে।
বৈঠকের জন্য সামরিক কর্মকর্তাদের ডেকেছে যুক্তরাষ্ট্র, কারণ অস্পষ্ট
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বিশ্বজুড়ে অবস্থানরত মার্কিন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের হঠাৎ করেই ভার্জিনিয়ায় এক বিরল বৈঠকে অংশ নিতে তলব করেছেন। আগামী সপ্তাহে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোতে বৈঠকের খবর প্রকাশের পর পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পারনেল তা নিশ্চিত করেছেন। তবে বৈঠকের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা আলোচ্যসূচি এখনো পরিষ্কার নয়।
সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কমির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন
যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কমির বিরুদ্ধে কংগ্রেসে মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগে দুটি ফৌজদারি অভিযোগ গঠন করেছে। কমি দীর্ঘদিন ধরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনার লক্ষ্য ছিলেন।
বাংলাদেশি বোনকে’ ফেরত পাঠান: হাসিনার বিষয়ে মোদীকে ওয়েইসি
ওয়েইসি বলেন, মোদী জি বলেন বিহারে বাংলাদেশি আছে। মোদী জি, বিহারে বা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কোনো বাংলাদেশি নেই। কিন্তু আপনারা তো দিল্লিতে বসিয়ে রেখেছেন ‘বাংলাদেশ থেকে আসা একজন বোনকে’। তাকে বাংলাদেশে পাঠান। সীমান্তে নিয়ে আসুন, আমরা তাকে বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছে দেব।
অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে বাধ্যতামূলক ডিজিটাল আইডি চালু করছে যুক্তরাজ্য
অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের চাপের মুখে দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক ডিজিটাল আইডি চালুর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্য সরকার। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নতুন এ ব্যবস্থায় ব্রিটিশ নাগরিক ও বৈধ বাসিন্দাদের ডিজিটাল আইডি মোবাইল ফোনে সংরক্ষিত থাকবে। যদিও কাউকে আইডি সঙ্গে বহন করতে হবে না বা তা দেখানোর জন্য বাধ্যও করা হবে না, তবে কর্মীদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক হবে।
ট্রাম্পের ১০০ শতাংশ শুল্কে ভারতের ওষুধ খাতে বিরাট ক্ষতির শঙ্কা
ট্রাম্পের এই শুল্কের জেরে যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দাম বাড়বে। সেজন্য একাধিক ভারতীয় সংস্থার বিক্রিতে ধাক্কা লাগতে পারে। ভারতের অনেক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার রেভিনিউয়ের বড় অংশ আসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে। সেই বাজারে বিক্রি ধাক্কা খেলে তা সরাসরি প্রভাব ফেলবে কোম্পানির আর্থিক বৃদ্ধিতে। এই আশঙ্কাতেই ফার্মা সেক্টরের বিভিন্ন স্টকের দামে পতন বলে মত বিশেষজ্ঞদের।
জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণ বয়কট, অসংখ্য কূটনীতিকের ওয়াকআউট
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মঞ্চে উঠতেই শতাধিক কূটনীতিক অধিবেশ কক্ষ ত্যাগ করেন। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গণহত্যা ও মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে হামলা চালানোর প্রতিবাদেই এ ওয়াকআউট করেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা।
আমির খানের ‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমার বাস্তব ফুংসুখ ওয়াংড়ু গ্রেফতার
লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে হওয়া আন্দোলনে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে অধিকারকর্মী সোনাম ওয়াংচুককে গ্রেফতার করেছে ভারতের পুলিশ। সোনাম ওয়াংচুক ব্যাপক জনপ্রিয় সিনেমা থ্রি ইডিয়টসে আমির খানের করা ‘ফুংসুখ ওয়াংড়ু’ চরিত্রের বাস্তব ব্যক্তি। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।
এসএএইচ