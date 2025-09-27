ভারতে ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও পুলিশ, মুসলিম নেতা গ্রেফতার

ভারতে ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও পুলিশ, মুসলিম নেতা গ্রেফতার
ভারতে ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার হয়েছেন একজন মুসলিম নেতা, আটক করা হয়েছে আরও কয়েকজন প্রতিবাদীকে।
জানা যায়, শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) উত্তর প্রদেশের বারেলিতে জুমার নামাজের পর ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ প্রচারণার সমর্থনে প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। এই সমাবেশ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় শনিবার ইতেহাদ-এ-মিল্লাত কাউন্সিলের প্রধান ও স্থানীয় ধর্মীয় নেতা তৌকির রাজা খানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের দাবি, সমর্থকরা রাজার বাড়ির বাইরে জমায়েত হয়ে উত্তেজনা তৈরি করেছিল, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলছিল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, জুমার নামাজের পর বিশাল জনতা প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেয়। একপর্যায়ে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ভিডিওতে আরও দেখা যায়, রাজার বাড়ির বাইরে সমাবেশে যোগ দিয়ে সমর্থকরা ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ লেখা প্ল্যাকার্ড ধারণ করে স্লোগান দিচ্ছিলেন।
প্রশাসনের বক্তব্য
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবিনাশ সিংহ জানান, রাজার পক্ষকে স্পষ্ট জানানো হয়েছিল, কোনো সমাবেশ বা মিছিলের অনুমতি নেই। তারা আশ্বাসও দিয়েছিল, মিছিল হবে না। কিন্তু কিছু মানুষ শুক্রবার নামাজের এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, যার ফলে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।
#WATCH | Protestors gathered outside Ala Hazrat Dargah & IMC chief Maulana Tauqeer Raza Khan's house holding 'I Love Mohammad' placards after the Friday prayers in Bareily, UP. Heavy security is deployed at both spots. pic.twitter.com/rcZSAQyH8S— ANI (@ANI) September 26, 2025
বারেলি এসএপি অনুরাগ আর্য বলেন, নামাজের পর বেশিরভাগ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বেরিয়ে যান। তবে কিছু লোক অন্যদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। আমাদের বিশ্বাস, বাইরের কিছু অপরাধী উপাদান ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল।
ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্তত সাতজনকে আটক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ৪০ জনের বেশি মানুষকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং অজ্ঞাত ১ হাজার ৭০০ জনের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, সরকারি কাজের বাধা এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর হামলার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত
এই উত্তেজনার সূত্রপাত গত ৪ সেপ্টেম্বর, কানপুরে ঈদে মিলাদুননবীর শোভাযাত্রার সময় একটি ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ পোস্টার টানানোর ঘটনা থেকে। স্থানীয় হিন্দু গোষ্ঠীর দাবি, পোস্টারটি এমন জায়গায় লাগানো হয়েছিল, যেখানে হিন্দুদের উৎসব উদযাপিত হয়।
ওই ঘটনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হয়।
এর প্রতিক্রিয়ায় বারাণসীতে হিন্দু নেতারা ‘আই লাভ মহাদেব’ পোস্টার ধারণ করে আন্দোলন শুরু করেন। এর জেরে উড়িষ্যা, কর্ণাটক, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলাসহ ভারতজুড়ে ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ সমর্থন ও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে।
