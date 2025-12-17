সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
আরব বসন্তের ১৫ বছর: ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্টরা কে কোথায়?
আজ থেকে ১৫ বছর আগে, ২৬ বছর বয়সী তিউনিসীয় ফেরিওয়ালা মোহামেদ বুয়াজিজি পুলিশের হয়রানি ও রাষ্ট্রীয় অবহেলার প্রতিবাদে নিজের গায়ে আগুন দেন। ওই ঘটনার মধ্য দিয়েই শুরু হয় আরব বিশ্বের ইতিহাস বদলে দেওয়া গণআন্দোলন, যা পরে পরিচিতি পায় ‘আরব বসন্ত’ নামে।
কেমন যাবে নতুন বছর/ ট্রাম্পের অভিবাসী ফেরত অভিযান আরও জোরালো হবে?
২০২৬ সালে ট্রাম্পের অভিবাসী ফেরত অভিযান আরও জোরালো হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সব অবৈধ অভিবাসীকে এক বছরের মধ্যেই ফেরত পাঠানো হবে—এমন ধারণা শুরু থেকেই বাস্তবসম্মত ছিল না। লাখ লাখ মানুষকে শনাক্ত, আটক ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দিতে যে অর্থ ও জনবল প্রয়োজন, তা জোগাড় করতে সময় লাগাই স্বাভাবিক।
সুদানে ফের ড্রোন হামলা, নিহত শতাধিক
যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানের কর্দোফান এলাকায় ড্রোন হামলার ঘটনায় শতাধিক বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। প্রায় তিন বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। সর্বশেষ ড্রোন হামলায় কমপক্ষে ১০৪ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।
প্যারামাউন্টের ১০৮ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছে ওয়ার্নার?
প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের দেওয়া ১০৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারের অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ করেছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি। পরিবর্তে, নেটফ্লিক্সের দেওয়া ৭২ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবেই আস্থা রাখছে সংস্থাটি।
ট্রাম্পকে ভালোবাসার মানুষ কমে গেছে, বলছে জরিপ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক বছর আগে এমনভাবে কথা বলেছিলেন, যেন মার্কিন জনগণ তাকে ঐতিহাসিক ব্যবধানে বিজয়ী করেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরের নির্বাচনের পর তিনি বলেছিলেন, ‘আমেরিকা আমাদের এক অভূতপূর্ব ও শক্তিশালী ম্যান্ডেট দিয়েছে।’
বিবিসির অনুসন্ধান/ ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় তহবিল সংগ্রহে প্রতারণা
একটি ছোট ছেলে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। তার গায়ের রং ফ্যাকাশে, মাথায় চুল নেই। সে বলছে, ‘আমার বয়স সাত বছর এবং আমার ক্যানসার হয়েছে। দয়া করে আমার জীবন বাঁচান এবং আমাকে সাহায্য করুন।’
বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৮০ শতাংশে কাঁটাতার বসিয়েছে ভারত
বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রায় ৮০ শতাংশ অংশে কাঁটাতারের বেড়া বসিয়েছে ভারত। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় এ তথ্য জানান দেশটির স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই।
রমজান-ঈদের সম্ভাব্য তারিখ জানালো আরব আমিরাত
নতুন বছর সামনে রেখে পবিত্র রমজান ও ঈদের সম্ভাব্য তারিখ জানালো সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি জানিয়েছে, ১৪৪৭ হিজরি সনের রমজান মাসের চাঁদ মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি দেখা যেতে পারে। সে হিসাবে রমজান শুরু হতে পারে বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি। আর ২০২৬ সালে ঈদুল ফিতর শুরু হতে পারে শুক্রবার, ২০ মার্চ।
কানাডিয়ান এমপিদের পশ্চিম তীরে প্রবেশ করতে দেয়নি ইসরায়েল
কানাডিয়ান এমপিদের একটি দলকে পশ্চিম তীরে প্রবেশ করতে দেয়নি ইসরায়েল। কানাডিয়ান নাগরিক সমাজ গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা এবং মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য অধিকৃত পশ্চিম তীরে পৌঁছাতে চাওয়া কানাডিয়ান আইন প্রণেতাদের একটি দলকে বাধা দিয়েছে ইসরায়েল।
আরও পাঁচ দেশের ওপর ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সিরিয়াসহ আরও পাঁচটি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মার্কিন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার পরিধি বৃদ্ধি করেছেন। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে।
