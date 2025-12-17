প্যারামাউন্টের ১০৮ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলো ওয়ার্নার ব্রাদার্স/

প্যারামাউন্টের ১০৮ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলো ওয়ার্নার ব্রাদার্স
প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের দেওয়া ১০৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারের অধিগ্রহণ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি। পরিবর্তে, নেটফ্লিক্সের দেওয়া ৭২ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবেই আস্থা রাখছে সংস্থাটি।
এর আগে প্যারামাউন্ট দাবি করেছিল, তাদের প্রস্তাবটি ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সঙ্গে নেটফ্লিক্সের করা ৭২ বিলিয়ন ডলারের চুক্তির চেয়ে ‘উন্নত’। ওই চুক্তির আওতায় ওয়ার্নার ব্রাদার্স তাদের চলচ্চিত্র ও স্ট্রিমিং ব্যবসা নেটফ্লিক্সের কাছে বিক্রি করতে সম্মত হয়েছে।
তবে শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে দেওয়া এক বিবৃতিতে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের পরিচালনা পর্ষদ জানায়, তারা সর্বসম্মতিক্রমে প্যারামাউন্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ করেছে এবং নেটফ্লিক্সের সঙ্গে করা চুক্তিটিকেই কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থে মনে করছে।
এ বিষয়ে ওয়ার্নার ব্রাদার্স মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। একই সঙ্গে প্যারামাউন্ট ও অ্যাফিনিটি পার্টনার্সের কাছেও প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিল বিবিসি। তবে তাতে সাড়া মেলেনি। উল্লেখ্য, অ্যাফিনিটি পার্টনার্সের প্রতিষ্ঠাতা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।
খবরে বলা হচ্ছে, ওয়ার্নার ব্রাদার্স অধিগ্রহণের প্রচেষ্টায় প্যারামাউন্টের অন্যতম বড় অর্থায়নকারী অ্যাফিনিটি পার্টনার্স আলোচনা থেকে সরে গেছে। ‘দুটি শক্তিশালী প্রতিযোগীর’ সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করে তারা এই সিদ্ধান্ত নেয় বলে জানা গেছে।
ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রস্তাবটি কীভাবে অর্থায়ন করা হবে—সে বিষয়ে অনিশ্চয়তাসহ একাধিক কারণ দেখিয়ে ওয়ার্নার ব্রাদার্স তাদের শেয়ারহোল্ডারদের প্যারামাউন্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পরামর্শ দিয়েছিল।
গত অক্টোবর মাসে সম্ভাব্য একাধিক ক্রেতার কাছ থেকে আগ্রহ পাওয়ার পর ওয়ার্নার ব্রাদার্স নিজেকে বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করে। ওই আগ্রহীদের মধ্যে প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সও ছিল। গত ৫ ডিসেম্বর ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি জানায়, তারা তাদের চলচ্চিত্র ও স্ট্রিমিং ব্যবসা নেটফ্লিক্সের কাছে বিক্রি করতে সম্মত হয়েছে। এর পরের সপ্তাহেই টেলিভিশন নেটওয়ার্কসহ পুরো কোম্পানি কেনার নতুন প্রস্তাব দেয় প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্স।
প্যারামাউন্টের পেছনে রয়েছে বিলিয়নিয়ার এলিসন পরিবার, যাদের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।
বিশ্লেষকদের মতে, ওয়ার্নার ব্রাদার্স অধিগ্রহণের কোনো উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কঠোর নজরদারির মুখে পড়বে। কারণ, নতুন কোনো মালিক স্ট্রিমিং বাজারে বড় ধরনের সুবিধা পাবে। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মালিকানায় রয়েছে হ্যারি পটার, মনস্টারভার্স, ফ্রেন্ডসসহ বিপুল চলচ্চিত্র ও টিভি কনটেন্ট এবং এইচবিও ম্যাক্স স্ট্রিমিং সেবা।
এদিকে, চলচ্চিত্র শিল্পের একটি অংশ এই ধরনের একীভূকরণের বিরোধিতা করছে। রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম শাখা এই ধরনের একীভূকরণ ঠেকানোর আহ্বান জানিয়েছে। তাদের যুক্তি, এতে কর্মসংস্থান, মজুরি , দর্শকদের জন্য কনটেন্টের বৈচিত্র্য কমে যাবে।
সূত্র: বিবিসি
