ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালালো পাকিস্তান
পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ‘ফাতাহ-৪’ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ভূমি থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য এই ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৭৫০ কিলোমিটার এবং এটি অত্যাধুনিক অ্যাভিওনিক্স ও নেভিগেশন প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত।
এটি শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।
‘ফাতাহ-৪’ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রকেট ফোর্স কমান্ডের অংশ হিসেবে কাজ করবে। এটি সেনাবাহিনীর প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র শক্তিকে আরও ব্যাপক ক্ষমতা, বিধ্বংসী শক্তি ও টিকে থাকার সক্ষমতা দেবে।
এর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের সময় উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ, সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা ও ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা।
এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান এবং তিন বাহিনীর প্রধানরা সফল উৎক্ষেপণের জন্য সংশ্লিষ্ট সেনাসদস্য, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।
এর আগে, মে মাসে ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে, পাকিস্তান ‘ফাতেহ’ সিরিজের আরও একটি ১২০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করেছিল।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম