  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩৩ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

যেভাবে পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগঠনে জড়াচ্ছে বাংলাদেশি তরুণরা

গত ছয় মাসে পাকিস্তানের একটি সশস্ত্র সংগঠনের হয়ে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে দুজন বাংলাদেশি তরুণের মৃত্যুর খবর গণমাধ্যমে এসেছে। ওই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দুই জনকে গত জুলাই মাসে আটক করে বাংলাদেশের পুলিশ। ফলে কীভাবে বাংলাদেশের তরুণরা পাকিস্তানের এসব গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়াচ্ছে সেই প্রশ্ন সামনে আসছে।

ফ্রান্সে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতের ‘রহস্যজনক’ মৃত্যু

ফ্রান্সে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত এনকোসিনাথি ইমানুয়েল নাথি মথেথওয়ার (৫৭) রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। দেশটির রাজধানী প্যারিসের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত হায়াত রিজেন্সি হোটেলের নিচতলায় তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ফরাসি প্রসিকিউটর দপ্তর থেকে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গাজা নিয়ে ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনায় বিশ্ব নেতাদের প্রতিক্রিয়া

গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে চলা সংঘাত শেষ করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় এরই মধ্যে সমর্থন জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপীয় নেতারা। তবে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা স্থগিত করলেন লাদাখে আন্দোলনকারীরা

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা স্থগিত করেছেন লাদাখের আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ‘লেহ অ্যাপেক্স বডি’ দাবি করেছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ২৪ সেপ্টেম্বর লেহতে চার যুবক নিহত হওয়া নিয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হচ্ছে ও ৫০ জনেরও বেশি গ্রেফতারকৃত প্রতিবাদকারীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আলোচনায় বসবে না।

যেসব কারণে ভেস্তে যেতে পারে ট্রাম্পের ‘শান্তি প্রস্তাব’

গাজা পুনর্গঠন ও দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে নতুন শান্তি পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক শেষে হোয়াইট হাউজ থেকে এ বিষয়ে বক্তব্য দেন ট্রাম্প। তবে তার প্রস্তাবিত ‘চিরস্থায়ী শান্তির’ এ উদ্যোগ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন নিয়ে রয়েছে শঙ্কা।

‘বিপৎসীমায়’ প্রবেশ করেছে গাজা অভিমুখী নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা

ভূমধ্যসাগরে গাজা অভিমুখী আন্তর্জাতিক নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা এখন ইসরায়েল ঘোষিত তথাকথিত ‘বিপৎসীমায়’ প্রবেশ করেছে। গাজার উপকূল থেকে প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার দূরে (২০০ নটিক্যাল মাইল) অবস্থান করছে গ্রেটা থুনবার্গের নেতৃত্বাধীন এই নৌবহর। অংশগ্রহণকারীরা জানাচ্ছেন, ইসরায়েলি হুমকির কারণে যেকোনো মুহূর্তে নৌবহরটি বাধার মুখে পড়তে পারে।

শত শত ইরানি নাগরিককে ফেরত পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় ৪০০ জন ইরানি নাগরিককে ফেরত পাঠাতে যাচ্ছে। ইরানের এক শীর্ষ কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্ট বিষয়ক মহাপরিচালক হোসেইন নুশাবাদি মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বলেন, প্রথম ধাপে যুক্তরাষ্ট্র ১২০ জন ইরানিকে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাদের অধিকাংশই মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছিলেন।

গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার হবে না, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র মানবো না: নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার ‘কোনোভাবেই ঘটছে না।’ সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, ইসরায়েল বলপ্রয়োগ করে হলেও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করবে। যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর নিজের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, যারা ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়ার চাপ দিচ্ছেন, তাদের দাবিতে তিনি নতি স্বীকার করবেন না।

ট্রাম্পের শুল্ক থেকে রেহাই পাচ্ছে না বিদেশি সিনেমাও

যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নির্মিত সব ধরনের সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ক্যালিফোর্নিয়ার চলচ্চিত্রশিল্পকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বলে উল্লেখ করে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন।

টেলিযোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে আফগানিস্তান

আফগানিস্তানে সারাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে তালেবান সরকার। কয়েক সপ্তাহ আগে ফাইবার-অপটিক ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর এবার দেশটি ‘সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট’-এর মধ্যে পড়েছে বলে জানিয়েছে ইন্টারনেট নজরদারি সংস্থা নেটব্লক্স।

