নোবেল পেতে মরিয়া ট্রাম্প
শান্তিতে নোবেল না পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘অপমানজনক হবে’
শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেতে রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, যদি তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার না পান, তবে সেটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বড় ‘অপমান’। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) শতাধিক মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি এমন মন্তব্য করেন। খবর এএফপির।
ট্রাম্প বলেন, আমি কি নোবেল পাব? অবশ্যই না। তারা এমন কাউকে নোবেল দেবে, যে কিছুই করেনি। তিনি বলেন, এটা হবে আমাদের দেশের জন্য বড় অপমান। আমি আপনাদের বলছি, আমি এটা চাই না। আমি চাই আমাদের দেশ এটা পাক। আমাদের দেশের এটা পাওয়া উচিত কারণ এর আগে এমন কিছু ঘটেনি।
২০০৯ সালে ডেমোক্র্যাট নেতা এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। এই ঘটনায় দীর্ঘদিন ধরেই বিরক্ত ছিলেন ট্রাম্প।
মঙ্গলবারের ভাষণে ট্রাম্প তার সাম্প্রতিক দাবির পুনরাবৃত্তি করে বলেন, তিনি জানুয়ারীতে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাতটি যুদ্ধের ইতি টেনেছেন।
ট্রাম্প বলেন, সোমবার হোয়াইট হাউজে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তিনি যে গাজা পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন তা যদি কার্যকর হয়, তাহলে আট মাসের মধ্যে আমাদের আটটি যুদ্ধ বন্ধ হবে। এটা বেশ ভালো।
হামাস এখনও এই পরিকল্পনার ব্যাপারে কোনো সাড়া দেয়নি। তবে চলতি বছর ট্রাম্পের নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ের সম্ভাবনা আসলো শূন্য বলেই মনে করা হচ্ছে।
নোবেল শান্তি পুরস্কারের ওপর গবেষণা পরিচালনাকারী এবং সহ-লেখক ইতিহাসবিদ ওইভিন্ড স্টেনার্সেন এএফপিকে বলেন, এটি সম্পূর্ণ অকল্পনীয় বিষয়। নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটিও জোর দিয়ে বলেছে যে, ট্রাম্পের নোবেল প্রচারণার কারণে এটি প্রভাবিত হতে পারে না।
কমিটির সচিব ক্রিস্টিয়ান বার্গ হার্পভিকেন সম্প্রতি এএফপিকে বলেন, অবশ্যই, আমরা লক্ষ্য করেছি যে নির্দিষ্ট প্রার্থীদের প্রতি মিডিয়ার প্রচুর মনোযোগ রয়েছে। কিন্তু কমিটিতে চলমান আলোচনার ওপর এর কোনো প্রভাব নেই।
ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি সাতটি যুদ্ধের তালিকা প্রকাশ করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ড; কসোভো এবং সার্বিয়া; গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো এবং রুয়ান্ডা; পাকিস্তান এবং ভারত; ইসরায়েল এবং ইরান; মিশর এবং ইথিওপিয়া; এবং আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে শেষ করেছেন বলে জানিয়েছে।
কিন্তু ট্রাম্প কিছু যুদ্ধের জন্য কৃতিত্ব দাবি করার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিলেও অনেক ক্ষেত্রেই এসব দাবির সত্যতা আংশিক বা কোন কোন ক্ষেত্রে তার দাবি মিথ্যা সঠিক ছিল না।
টিটিএন