এবার শ্রমিক আন্দোলনে অচল গ্রিস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
এথেন্সে শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি: এএফপি

এবার শ্রমিক আন্দোলনে অচল গ্রিস। বিশ্বজুড়ে একের পর এক দেশে যখন জেন জি আন্দোলন শুরু হচ্ছে, তখন শ্রমিকদের আন্দোলনে স্থবির হয়ে পড়েছে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের দেশ গ্রিস।

সেখানে শ্রম আইন সংশোধনের প্রতিবাদে ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট ডাকেন শ্রমিকরা। বুধবার (১ অক্টোবর) সারাদেশে ট্যাক্সি , ট্রেন, গণপরিবহন ও জনসেবা পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। ধর্মঘটের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল, আদালত, সরকারি হাসপাতাল, পৌরসভা ও বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম।

সরকারি ও বেসরকারি খাতের শ্রমিক ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এদিন তারা রাজধানী এথেন্সসহ সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

গ্রিস সরকারের প্রস্তাবিত আইনে শ্রমিকদের দৈনিক ১৩ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে আট ঘণ্টার ওপরে বাকি সময় ওভারটাইম হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া বছরে সর্বোচ্চ ১৫০ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ নিতে পারবে প্রতিষ্ঠানগুলো। সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা ৪৮ ঘণ্টায় সীমিত থাকবে।

গ্রিসের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন জেনারেল কনফেডারেশন অব গ্রিক ওয়ার্কার্স (জিএসইই) এক বিবৃতিতে জানায়, ১৩ ঘণ্টার কর্মদিবস মেনে নেওয়া অসম্ভব। এছাড়া সংগঠনটি সাড়ে ৩৭ ঘণ্টার সাপ্তাহিক কাজের সময় পুনর্বহাল ও সমষ্টিগত চুক্তি ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়নের দেওয়া বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নতুন শ্রম আইন শ্রমিকদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে না। বরং এ আইনের মাধ্যমে আরও বেশি নির্যাতনের সুযোগ তৈরি হবে।

তবে কনজারভেটিভ প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোতাকিসের নেতৃত্বাধীন সরকার বলছে, এ আইন শ্রমবাজারে নমনীয়তা আনবে। এতে শ্রমিকরা চাইলে বছরে সর্বোচ্চ ৩৭ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় কাজ করতে পারবেন এবং ৪০ শতাংশ অতিরিক্ত মজুরি পাবেন।

সূত্র: ইউরো নিউজ
