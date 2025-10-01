ইরানের পাল্টা চাল! ইসরায়েলে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার ২

ইরানের পাল্টা চাল! ইসরায়েলে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার ২
ইরানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ইসরায়েলে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনী। ইরানি গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের হয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম চালানোর অভিযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে।
গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ইসরায়েলি পুলিশ ও অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেত এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, হলন শহরের বাসিন্দা ২৬ বছর বয়সী মাওর ক্রিঙ্গল ও তাল আমরাম ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে। তারা ক্রিপ্টোকারেন্সির বিনিময়ে ইরানি গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশে ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটি ও বিভিন্ন জনসমাগমস্থলের ছবি তুলেছেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ক্রিঙ্গল চলতি বছরের শুরু থেকে ইরানি গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং অন্যদেরও এ ধরনের কাজে নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। গত আগস্টে তাকে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।
ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি ইরানের সঙ্গে যুক্ত একটি নেটওয়ার্কের অংশ, যারা অনলাইনের মাধ্যমে ইসরায়েলিদের নিয়োগ দিয়ে দেশের ভেতরে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে আসছিল।
সূত্র: মিডল ইস্ট মনিটর
