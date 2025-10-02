ইথিওপিয়ায় গির্জার মঞ্চ ভেঙে নিহত ৩৬

ইথিওপিয়ায় গির্জার মঞ্চ ভেঙে নিহত ৩৬
আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার আমহারা অঞ্চলে একটি গির্জায় অস্থায়ীভাবে তৈরি মঞ্চ ভেঙে পড়ে অন্তত ৩৬ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার(২ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে আরেরতি শহরের মেনজার শেনকোরা আরেরতি মারিয়াম চার্চে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মারিয়াম চার্চে ভার্জিন মেরি উৎসব পালনের জন্য সমবেত হয়েছিলেন ভক্তরা।কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী মঞ্চ হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে বহু মানুষ চাপা পড়েন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
চার্চের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আহতের সংখ্যা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, আহতের সংখ্যা ২০০ পর্যন্ত হতে পারে।কিছু মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারে। গুরুতর আহতদের রাজধানী আদ্দিস আবাবার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।
আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল দেশ ইথিওপিয়া আর্থিক সংকটে জর্জরিত। দেশটির জনস্বাস্থ্য ও জীবন ধারণের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেক দীর্ঘদিনের । এছাড়া নির্মাণসংক্রান্ত দুর্ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে দেশটিতে।
সূত্রঃ আল জাজিরা
কেএম