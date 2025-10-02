রাশিয়ার তেল কেনা দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে যাচ্ছে জি-৭

রাশিয়ার তেল কেনা দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে যাচ্ছে জি-৭
রাশিয়া থেকে যেসব দেশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্বের প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭। ভার্চুয়াল বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে এমন তথ্য জানানো হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীরা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। জি-৭ অর্থমন্ত্রীদের দেওয়ায় বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাশিয়ার তেল রপ্তানির ওপর সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের সময় এসেছে। যেসব দেশ ও প্রতিষ্ঠান রাশিয়ার যুদ্ধ তহবিল বাড়াচ্ছে এবং নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে চলতে সাহায্য করছে তাদের বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি।
জি-৭ আরও জানিয়েছে, রাশিয়ার অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো যেমন জ্বালানি, অর্থনীতি, সামরিক শিল্প, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ থেকে মুনাফা করছে তাদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জোরদার করা হবে।
প্রসঙ্গত, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল ও তেলজাত পণ্য আমদানিতে শীর্ষে রয়েছে তাইওয়ান। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত।
এই বছরে প্রথমার্ধে ভারত রাশিয়া থেকে ১৪ লাখ টনের বেশি অপরিশোধিত তেল এনেছে। একই সময় তাইওয়ানের আমদানি করা তেলের মূল্য প্রায় ১৩০ কোটি ডলার।
সূত্রঃ তাস/রয়টার্স
