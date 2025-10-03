  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রের শেভরন তেল শোধনাগারে ভয়াবহ আগুন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৯ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রের শেভরন তেল শোধনাগারে ভয়াবহ আগুন
যুক্তরাষ্ট্রের শেভরন রিফাইনারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড/ছবি: ইউটিউব ভিডিও স্ক্রিনশট

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার এল সেগুন্দো শহরে অবস্থিত শেভরন তেল শোধনাগারে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের পর আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আশপাশের এলাকার মানুষ। 

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) লস এঞ্জেলসের নিকটবর্তী শহরে স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটের দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন। 

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বিশাল আগুনের শিখা দেখা যায় এবং বিকট শব্দ অনেক সময় ধরে শোনা যায়। আগুনের তীব্রতা শুরুতে অনেক বেশি থাকলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তা কিছুটা কমে আসে।

এল সেগুন্দো শহর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ঘটনায় জনগণের জন্য কোনো তাৎক্ষণিক হুমকি নেই এবং রিফাইনারির সব কর্মী নিরাপদে রয়েছেন। তবে উত্তর ম্যানহাটন বিচ এলাকায় রাত ২টা পর্যন্ত ‘শেল্টার-ইন-প্লেস’ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি সুপারভাইজর হলি মিচেল স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, রাত ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ আগুন প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি এলাকার বাতাসের মান পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনে বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শেভরনের নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ ইউনিট এবং আঞ্চলিক ইউনিট এক সঙ্গে চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

সূত্রঃ লস এঞ্জেলস টাইম
কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।