ভেনেজুয়েলার উপকূলে সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌযানে মার্কিন হামলা
ভেনেজুয়েলার উপকূলের কাছাকাছি সন্দেহভাজন মাদকবাহী একটি নৌযানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী হামলা চালিয়ে চারজনকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। শুক্রবারের (৩ সেপ্টেম্বর) এই হামলা গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরিচালিত অভিযানের মধ্যে অন্যতম।
হেগসেথ জানান, হামলাটি আন্তর্জাতিক জলসীমায় পরিচালিত হয় এবং নিহতরা সবাই পুরুষ। তার দাবি, নৌযানটি বিপুল পরিমাণ মাদক বহন করছিল, যা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হচ্ছিল।
তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স -এ লিখেছেন, আমেরিকান জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এসব হামলা চলবে!
হেগসেথ একটি প্রায় ৪০ সেকেন্ডের ভিডিও প্রকাশ করেন, যেখানে দেখা যায় সমুদ্রে একটি নৌকা চলার সময় সেটির ওপর দিয়ে একাধিক প্রজেক্টাইল আঘাত হানে এবং মুহূর্তেই সেটি বিস্ফোরিত হয়।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, গোয়েন্দা তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে নৌযানটি মাদক পরিবহন করছিল। তবে তিনি মাদকের পরিমাণ বা ধরন সম্পর্কে কিছু জানাননি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও কোনো প্রমাণ না দিয়েই বলেছেন, ওই নৌযানে থাকা মাদকের পরিমাণ ২৫ থেকে ৫০ হাজার মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।
অন্যদিকে, ভেনেজুয়েলার যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ঘটনাটি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম