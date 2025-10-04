‘ফ্লোটিলা ছেড়ে দাও’
স্পেনে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ, বার্সেলোনার রাস্তায় ৭০ হাজার মানুষ
গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে স্পেনের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ। এদিন দেশটির সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে সহমত জানিয়ে হাজারও শিক্ষার্থী ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসেন।
মার্কিন বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের তথ্যমতে, সবচেয়ে বেশি বিক্ষোভ হয়েছে বার্সেলোনা শহরে। পুলিশের ধারণা, ৭০ হাজারের বেশি মানুষ এ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন।
সম্প্রতি স্পেনে ফিলিস্তিনিদের প্রতি জনসমর্থন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে স্পেনের বামপন্থি সরকার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করেছে।
এদিন শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় স্পেনের ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। ‘ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ করো’ স্লোগানে রাস্তায় নেমে আসে তারা।
জানা গেছে, সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহরে থাকা ৪৫০ জন কর্মীর মধ্যে অন্তত ৪০ জন স্প্যানিশ নাগরিক, যাদের মধ্যে বার্সেলোনার সাবেক মেয়রও রয়েছেন। বার্সেলোনার সাবেক ওই মেয়রের নাম আদা কোলাউ। তিনি ২০১৫ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদে শহরটির মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এদিকে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ গাজায় ধ্বংসযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ইসরায়েলি দলকে সব আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসর থেকে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় ৬৭ হাজার ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে যাদের মধ্যে ২০ হাজারের বেশি শিশু। এছাড়াও আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু, যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
সূত্র : এপি/আনাদোলু এজেন্সি
কেএম