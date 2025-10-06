ট্রাম্পের জন্মদিনে হোয়াইট হাউজে হবে ইউএফসি লড়াই

ট্রাম্পের জন্মদিনে হোয়াইট হাউজে হবে ইউএফসি লড়াই
বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সফল মিক্সড মার্শাল আর্টস (এমএমএ) সংগঠন আলটিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউএফসি)। ২০২৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৮০তম জন্মদিনে হোয়াইট হাউজ প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হবে ইউএফসি লড়াই। হোয়াইট হাউজে এমন লড়াই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম হতে যাচ্ছে।
রোববার (৫ অক্টোবর) ভার্জিনিয়ার নরফোক নৌঘাটিতে দেওয়া এক ভাষণে ট্রাম্প এ তথ্য জানিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। নৌবাহিনির সদস্যদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প বলেন, আগামী ১৪ জুন আমরা হোয়াইট হাউজের মাঠে একটি বড় ইউএফসি লড়াই আয়োজন করব।
এর আগে আগস্টে ইউএফসি প্রধান ডানা হোয়াইট জানিয়েছিলেন, আগামী বছর ৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকীতে হোয়াইট হাউজে এ লড়াইয়ের আয়োজন করা হবে। তবে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী বছর ১৪ জুন ট্রাম্পের জন্মদিনে এ লড়াই অনুষ্ঠিত হবে। আগামী বছরের শুরু থেকেই ‘হোয়াইট হাউস কার্ড’ তৈরি শুরু করব। এটি ইউএফসি এর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফাইট কার্ড হবে।
জনপ্রিয় মিক্সড মার্শাল আর্টস ইউএফসি লড়াই হয় আট কোণা রিং ‘অক্টাগন’-এ। এ খেলাটির সহিংস প্রকৃতি ও আঘাতের ঝুঁকি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটি তরুণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়।
সূত্র : আল জাজিরা
কে এম