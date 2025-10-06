গ্যাসবেলুন দিয়ে সিগারেট পাচার, বন্ধ লিথুনিয়ার বিমানবন্দর

গ্যাসবেলুন দিয়ে সিগারেট পাচার, বন্ধ লিথুনিয়ার বিমানবন্দর
বেলারুশ থেকে গ্যাসবেলুন দিয়ে অবৈধভাবে সিগারেট পাচারের কারণে বন্ধ রাখা হলো লিথুনিয়ার প্রধান বিমানবন্দর। হাজার হাজার প্যাকেট সিগারেট বহন করা গ্যাসবেলুন লিথুনিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসের আকাশে ঢুকে পড়লে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিমানবন্দর বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। ফলে ভোগান্তিতে পড়ে ৬ হাজারে বেশি যাত্রী।
লিথুয়ানিয়ার ন্যাশনাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (এনসিএমসি) জানিয়েছে, সীমান্তঘেঁষা বেলারুশ থেকে অন্তত ২৫টি গ্যাসবেলুন লিথুয়ানিয়ার আকাশে প্রবেশ করে, যার মধ্যে দুটি সরাসরি বিমানবন্দরের ওপর চলে আসে।
লিথুয়ানিয়ার স্টেট বর্ডার গার্ড সার্ভিস জানিয়েছে, বেলুনগুলোর মধ্যে অন্তত ১১টি থেকে প্রায় ১৮ হাজার প্যাকেট অবৈধ সিগারেট উদ্ধার করা হয়েছে। আরও বেলুনের খোঁজ মিলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত বেলারুশ থেকে ৫৪৪টি বেলুন লিথুয়ানিয়ার আকাশে প্রবেশ করেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৯৬৬ ।
লিথুয়ানিয়া ছাড়াও পোল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পোডলাস্কি অঞ্চলেও এমন শতাধিক পাচারের ঘটনা ধরা পড়েছে। গত মাসে এক বেলারুশ নাগরিককে গ্রেফতার করে পুলিশ যার মোবাইলে বেলুনের জিপিএস ট্র্যাকার পাওয়া যায়।
এমন ঘটনায় বিমান চলাচলে 'এয়ারস্পেস ভায়োলেশন' ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছে দেশটির বিমান কর্তৃপক্ষ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ড্রোনের চেয়ে অনেক সস্তা হওয়ায় পাচারকারীরা গ্যাসবেলুন ব্যবহার করছে।
সূত্র : বিবিসি
কেএম