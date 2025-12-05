  2. দেশজুড়ে

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে সারাদেশে প্রথম পটুয়াখালী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৮:১৬ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে সারাদেশে প্রথম পটুয়াখালী

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে ধারাবাহিক সাফল্যের ধারা বজায় রেখেছে পটুয়াখালী জেলা। চলতি বছরের নভেম্বর মাসের পারফরম্যান্স মূল্যায়নে ৬৪ জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে জেলাটি।

তথ্য সূত্রে জানা যায়, এর আগেও ধারাবাহিকভাবে এ খাতে ভালো করছে জেলা প্রশাসন পটুয়াখালী। বিশেষ করে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর এই ১২ মাসে গড় অর্জনের ভিত্তিতে পটুয়াখালী সারাদেশে তৃতীয় স্থান এবং বরিশাল বিভাগে প্রথম স্থান দখল করে। বছরজুড়ে অধিকাংশ মাসেই জেলা ছিল দেশের সেরা দশের তালিকায়। এমনকি একাধিকবার সারাদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিল পটুয়াখালী।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে এই ধারাবাহিক সাফল্যের পেছনে রয়েছে জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত টিমওয়ার্ক।

পটুয়াখালী স্থানীয় সরকার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) জুয়েল রানা বলেন, আমাদের বিভিন্ন পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় পটুয়াখালী জেলা এই সাফল্য অর্জন করেছে। এই কাজে যারা সহযোগিতা করেছে আমি তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এটা পটুয়াখালীর জন্য সত্যিই গর্বের একটি বিষয়।


মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।