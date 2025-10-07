  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলে হামাসের হামলার ২ বছর পূর্তি

গাজা থেকে ইসরায়েলে প্রজেক্টাইল নিক্ষেপ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
গাজা থেকে ইসরায়েলে প্রজেক্টাইল নিক্ষেপ
ছবি: এএফপি (ফাইল)

গাজা থেকে ইসরায়েলে প্রজেক্টাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে, তারা গাজা থেকে ছোড়া একটি প্রজেক্টাইল প্রতিহত করেছে। ইসরায়েল হামাসের হামলার দুই বছর পূর্তির মধ্যেই এই খবর সামনে এলো। ২০২৩ সালে ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালিয়েছিল ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সে সময় ১ হাজার ১৩৯ ইসরায়েলি নিহত হয় এবং আরও প্রায় ২০০ জনকে জিম্মি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়।

ওই হামলার পরেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় দখলদার বাহিনীর হামলায় ৬৭ হাজার ১৬০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৭৯ জন আহত হয়েছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উত্তর গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে একটি প্রজেক্টাইল শনাক্ত হয়েছে এবং সম্ভবত ওই এলাকায় পড়েছে। সে সময় গাজার উত্তর সীমান্তে নেটিভ হাসারায় সাইরেন বেজে উঠেছে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে হামাস ও মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম দফার বৈঠক ‘ইতিবাচকভাবে’ শেষ হয়েছে। তবে আলোচনার অগ্রগতি বা সম্ভাব্য সমঝোতার বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

গাজা যুদ্ধের অবসান ও মানবিক সহায়তা প্রবাহ পুনরায় চালুর পথ তৈরি করতে এই আলোচনা একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) মিশরের শার্ম আল-শেখ শহরে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় অংশ নেন হামাসের প্রতিনিধিরা। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এতে যুক্ত ছিলেন মিশর, কাতার ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবারও (৭ অক্টোবর) এ আলোচনা চলবে জানা গেছে।

মিশরের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেল আল-কাহেরা নিউজের বরাত দিয়ে আল-জাজিরা জানায়, প্রথম দিনের বৈঠক গঠনমূলক পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। তবে আলোচনার অগ্রগতি বা সম্ভাব্য সমঝোতার বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।