১৫ আসন না দিলে নির্বাচন করবো না, বিজেপি মিত্রের হুঁশিয়ারি
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে এনডিএ জোটের ভেতরে অস্বস্তির ইঙ্গিত মিলছে। এনডিএ-র মিত্র এবং হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চার (এইচএএম) প্রধান জিতন রাম মাঞ্জি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তার দলকে অন্তত ১৫টি আসন না দিলে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। তবে, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তার দল এনডিএ ছাড়বে না।
জানা গেছে, বিজেপি সভাপতি জে.পি. নাড্ডা এরই মধ্যে মাঞ্জির সঙ্গে কথা বলেছেন এবং পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছেন।
মাঞ্জি বলেছেন, আমরা এনডিএ নেতাদের কাছে প্রার্থনা করছি, কারণ আমরা অপমানিত বোধ করছি। আমরা চাই সম্মানজনক সংখ্যক আসন, যাতে আমাদের দলকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদি আমরা প্রস্তাবিত আসন না পাই, তাহলে নির্বাচন লড়বো না। তবে এনডিএ-কে সমর্থন করবো। আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই না, আমি শুধু চাই আমাদের দলকে সম্মান দেওয়া হোক।
এর আগে আসন ভাগাভাগি নিয়ে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তিনি বিখ্যাত কবি রামধারী সিং দিঙ্কারের কবিতার একটি লাইনকে সামান্য পরিবর্তন করে ব্যবহার করেন। মূল কবিতায় ‘৫ গ্রাম’ উল্লেখ থাকলেও মাঞ্জি লেখেন ‘১৫ গ্রাম’ — অর্থাৎ, ১৫টি আসন।
বুধবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেন,
হোক ন্যায় যদি আধা দাও, যদি তাতেও বাধা পাও, তবে দাও কেবল ১৫ গ্রাম, রাখো নিজের ধরিত্রী সমস্ত, আমরা তা খুশিতে খাবো, আপনজনের রক্ত ঝরাবো না।
এই কবিতার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এইচএএম মাত্র ১৫টি আসন চাইছে, এর বেশি নয়।
এনডিএ এখনও পর্যন্ত বিহার নির্বাচনের আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত করেনি। সূত্র অনুযায়ী, বিজেপি এবং জেডিইউ ২৪৩টি আসনের মধ্যে প্রায় ১০০টি করে আসনে লড়বে। চিরাগ পাসোয়ানের দল এলজেপি (রামবিলাস) পেতে পারে ২৪টি আসন, মাঞ্জির দল ১০টি এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার দল ৬টি আসন পেতে পারে।
তবে শুধু মাঞ্জিই নন, চিরাগ পাসোয়ানও প্রস্তাবিত আসনসংখ্যা নিয়ে অসন্তুষ্ট এবং তিনি অন্তত ৪০টি আসনের দাবি জানিয়ে আসছেন।
